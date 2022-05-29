«Автотор» предложил сотрудникам заняться сбором урожая или строительством ЖК

В письме работникам автозавода предлагают собирать яблоки, голубику и клубнику в «Залесском питомнике» в 100 километрах от Калининграда. Смены начинаются в 4 утра, причём добираться до места предлагается самостоятельно. Заработать можно от 1250 до 2500 рублей в день.