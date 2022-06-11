«Автотор» получил комплектующие, но надолго их не хватит

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Дмитрий Елизаров
На калининградский «Автотор» доставили комплектующие, застрявшие за рубежом после введения санкций и разрушения логистических цепочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в компании. Однако о возобновлении производства в штатном режиме, по данным инсайдеров, речи пока не идёт.
Ранее сообщалось, что в Калининграде по-прежнему ведётся сборка автомобилей марок Hyundai и Kia, однако сниженными темпами, при этом машины сходят с конвейера недоукомплектованными рядом электронных деталей. Не исключено, прибывшая на «Автотор» партия компонентов позволит дособрать эти автомобили и передать в дилерские сети.