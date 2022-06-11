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«Автотор» получил комплектующие, но надолго их не хватит

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Дмитрий Елизаров

На калининградский «Автотор» доставили комплектующие, застрявшие за рубежом после введения санкций и разрушения логистических цепочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в компании. Однако о возобновлении производства в штатном режиме, по данным инсайдеров, речи пока не идёт.

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  • Как утверждают источники агентства, партия компонентов обеспечит частичную занятость сотрудников и работу конвейера в течение двух последних летних месяцев. Как будет развиваться ситуация дальше, пока неизвестно. Кроме того, не уточняется, о комплектующих для автомобилей каких марок идёт речь, хотя, вероятнее всего, это Hyundai и Kia: сборка BMW в Калининграде остановлена по решению головного офиса фирмы.
  • При этом на «Автоторе» по-прежнему идёт работа по реализации новых проектов — в том числе по запуску сборки электромобилей. «Стараемся максимально привлекать на эти работы персонал, не задействованный сейчас на конвейере, в том числе сотрудников, которые оказались в простое из-за приостановки производства BMW», — приводит агентство слова источника.
  • Какими окажутся эти электромобили, до сих пор официально не сообщается. Тем не менее, в 2023 году предприятие рассчитывает собрать около 200 таких машин.

Ранее сообщалось, что в Калининграде по-прежнему ведётся сборка автомобилей марок Hyundai и Kia, однако сниженными темпами, при этом машины сходят с конвейера недоукомплектованными рядом электронных деталей. Не исключено, прибывшая на «Автотор» партия компонентов позволит дособрать эти автомобили и передать в дилерские сети.

Как считаете, успеет завод наладить работу до конца лета?

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