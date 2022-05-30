«Автотор» перешёл на выпуск недокомплектных автомобилей Hyundai и Kia

Продавать их при этом нельзя из-за недоукомплектованности. «Иногда мы работаем, превращая товарную деталь в технологическую. Например, не хватает плат. Мы платы возвращаем на конвейер, проводим по всему конвейеру, снимаем автомобиль, проверяем все, перегоняем и ставим на стоянку, снимаем плату и снова возвращаем. Когда получим плату — просто закомплектуем. И машина полностью готова», — отметил Щербаков.