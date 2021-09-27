«Автотор» назвал цену и сроки выхода своего электрокара

Калининградское предприятие «Автотор» начнёт выпускать два варианта электромобиля в 2024 году. Как заявил ТАСС председатель совета директоров предприятия Валерий Горбунов, стоить новинка будет около 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в планах «Автотора» значатся машины на водороде, для создания которых предприятие взаимодействует с российскими и зарубежными партнёрами.
- Базовая версия электрокара «Автотора» сможет проезжать на одной зарядке до 180 километров. При этом, по словам Горбунова, модернизированная версия будущей новинки на той же платформе получит как электромотор, так и газовый двигатель, что увеличит запас хода до 400 километров.
- Цену в 1,5 миллиона он назвал приблизительной. «Мы ставим такую предельную планку, но всё будет зависеть от объёма производства и других факторов, включая условия поставки компонентов. По этим вопросам мы ещё находимся в переговорах с производителями компонентов», — отметил Валерий Горбунов.
- Уже в 2023 году может быть выпущена опытная партия электрокаров — её размеры составят 200 машин, а в 2024 году «Автотор» планирует приступить к полномасштабной сборке. Предварительный прогноз производственных мощностей — до 5 тысяч автомобилей, однако реальные объёмы производства будут определяться рыночной востребованностью.
- Под какой маркой электромобиль выйдет на рынок, пока неизвестно. В руководстве «Автотора» не исключают возможности взаимодействия по этому поводу с компаниями Hyundai и Kia, которые уже названы партнёрами по проекту создания «глубоко локализованного автомобиля».
- Вместе с действующими партнёрами на «Автоторе» уже разрабатывают и некую новинку с водородным приводом. Однако по этому поводу Валерий Горбунов вдаваться в подробности не стал, отметив лишь, что в этом проекте могут принять участие и российские компании.
«Автотор» был назван среди участников стратегии развития российского рынка электротранспорта ещё в начале лета. Разработанная российскими властями концепция, рассчитанная до 2030 года, предусматривает выход завода на выпуск 5 тысяч электрокаров ежегодно как раз в 2024 году.