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«Автотор» назвал цену и сроки выхода своего электрокара
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Дмитрий Елизаров

Калининградское предприятие «Автотор» начнёт выпускать два варианта электро­мобиля в 2024 году. Как заявил ТАСС председатель совета директоров предприятия Валерий Горбунов, стоить новинка будет около 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в планах «Автотора» значатся машины на водороде, для создания которых предприятие взаимо­действует с российскими и зарубежными партнёрами.

  • Базовая версия электрокара «Автотора» сможет проезжать на одной зарядке до 180 километров. При этом, по словам Горбунова, модерни­зированная версия будущей новинки на той же платформе получит как электро­мотор, так и газовый двигатель, что увеличит запас хода до 400 километров.
  • Цену в 1,5 миллиона он назвал приблизительной. «Мы ставим такую предельную планку, но всё будет зависеть от объёма производства и других факторов, включая условия поставки компонентов. По этим вопросам мы ещё находимся в переговорах с производите­лями компонентов», — отметил Валерий Горбунов.
  • Уже в 2023 году может быть выпущена опытная партия электрокаров — её размеры составят 200 машин, а в 2024 году «Автотор» планирует приступить к полно­масштабной сборке. Предваритель­ный прогноз производ­ственных мощностей — до 5 тысяч автомобилей, однако реальные объёмы производства будут определяться рыночной востребо­ванностью.
  • Под какой маркой электромобиль выйдет на рынок, пока неизвестно. В руко­водстве «Автотора» не исключают возможности взаимо­действия по этому поводу с компаниями Hyundai и Kia, которые уже названы партнёрами по проекту создания «глубоко локализо­ванного автомобиля».
  • Вместе с действующими партнёрами на «Автоторе» уже разрабатывают и некую новинку с водородным приводом. Однако по этому поводу Валерий Горбунов вдаваться в подроб­ности не стал, отметив лишь, что в этом проекте могут принять участие и российские компании.

«Автотор» был назван среди участников стратегии развития российского рынка электро­транспорта ещё в начале лета. Разработанная российскими властями концепция, рассчитанная до 2030 года, предусматривает выход завода на выпуск 5 тысяч электрокаров ежегодно как раз в 2024 году.

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