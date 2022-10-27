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«Автотор» начал планировать размещение оборудования на будущей гигафабрике аккумуляторов
Новости

Кирилл Малышев

«Автотор» приступил к разработке плана оборудования завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Новое производство появится в рамках реализации инвестпроекта в микрорайоне им. А. Космодемьянского в Калининграде.

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  • Уже готов корпус площадью 1500 квадратных метров. Сейчас в нём идут отделочные работы. Разрабатываются системы обеспечения безопасности, так как выпуск батарей требует особых условий, отличных от иных видов производства.
  • При планировании размещения оборудования производятся необходимые расчёты воздухообмена, температурного режима, учитываются десятки других показателей, от которых зависит корректная работа всех технических систем. Проектируется специальное оборудование для обеспечения работы систем транспортировки батарей между производственными участками с учётом требований пожаро- и взрывобезопасности.
  • Готовые аккумуляторы «Автотор» будет собирать из литий-ионных элементов компании «Рэнера» (дочерняя структура «Росатома»). Сообщается, что это полностью отечественная разработка  от используемого сырья до программного обеспечения. Завод по выпуску батарей в Калининграде должен стать первой в России гигафабрикой систем накопления энергии.

«Автотор» в рамках подписанного СПИК строит в регионе сразу несколько новых заводов. На них будут делать электромоторы, аккумуляторы, электронику, литейно-механические детали, изделия из пластмасс, робототехнику, производственное оснащение и, наконец, электромобили. Объём инвестиций в проект превысит 32 миллиарда рублей.

Какие машины нам сейчас нужнее?

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