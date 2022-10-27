«Автотор» начал планировать размещение оборудования на будущей гигафабрике аккумуляторов

Готовые аккумуляторы «Автотор» будет собирать из литий-ионных элементов компании «Рэнера» (дочерняя структура «Росатома»). Сообщается, что это полностью отечественная разработка — от используемого сырья до программного обеспечения. Завод по выпуску батарей в Калининграде должен стать первой в России гигафабрикой систем накопления энергии.

«Автотор» в рамках подписанного СПИК строит в регионе сразу несколько новых заводов. На них будут делать электромоторы, аккумуляторы, электронику, литейно-механические детали, изделия из пластмасс, робототехнику, производственное оснащение и, наконец, электромобили. Объём инвестиций в проект превысит 32 миллиарда рублей.