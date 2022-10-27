«Автотор» начал планировать размещение оборудования на будущей гигафабрике аккумуляторов

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«Автотор» начал переналадку сборочных линий для новых моделей
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Кирилл Малышев
«Автотор» приступил к разработке плана оборудования завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Новое производство появится в рамках реализации инвестпроекта в микрорайоне им. А. Космодемьянского в Калининграде.
«Автотор» в рамках подписанного СПИК строит в регионе сразу несколько новых заводов. На них будут делать электромоторы, аккумуляторы, электронику, литейно-механические детали, изделия из пластмасс, робототехнику, производственное оснащение и, наконец, электромобили. Объём инвестиций в проект превысит 32 миллиарда рублей.