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«Автотор» начал переналадку сборочных линий для новых моделей
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Дмитрий Елизаров

Калининградский «Автотор» заявил о запуске переналадки производственных мощностей в рамках подготовки к сборке новых моделей. Будет обновлено уже имеющееся оборудование и установлено новое. Начало сборки нескольких новых продуктов запланировано на нынешний год.

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  • «Автотор» планирует, к примеру, перенастроить роботизированное и электронное оборудование, манипуляторы, стенды тестирования электронных систем и тому подобное. Кроме того, будет создана новая оснастка для отдельных участков сборочных линий, включая участок сборки силовых агрегатов.
  • «Для запуска производства новых автомобилей в пилотном режиме ведётся разработка с нуля и адаптация для наших сборочных линий комплектов операционных технологических карт — несколько сотен на каждую модель», — заявил директор Инновационно-технологического центра «Автотора» Владимир Чапля.
  • До конца нынешнего года завод рассчитывает запустить сборку сразу нескольких новых моделей, однако, судя по словам представителя «Автотора», она будет опытной: товарные машины появятся позже. При этом до сих пор неизвестно, какая именно компания выступила партнёром калининградского предприятия, и какие именно автомобили будут здесь выпускать. Ранее «Автотор» собирал для российского рынка ряд моделей Hyundai, Kia, Genesis и BMW.

В конце сентября представители завода заявляли, что на серьёзные объёмы производства «Автотор» выйдет в следующем году. Помимо новых автомобилей здесь планируется выпускать электрокары и силовые установки для них.

Как считаете, что появится на «Автоторе»?

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