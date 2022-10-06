«Автотор» начал переналадку сборочных линий для новых моделей

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Дмитрий Елизаров
Калининградский «Автотор» заявил о запуске переналадки производственных мощностей в рамках подготовки к сборке новых моделей. Будет обновлено уже имеющееся оборудование и установлено новое. Начало сборки нескольких новых продуктов запланировано на нынешний год.
В конце сентября представители завода заявляли, что на серьёзные объёмы производства «Автотор» выйдет в следующем году. Помимо новых автомобилей здесь планируется выпускать электрокары и силовые установки для них.