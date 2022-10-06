«Автотор» начал переналадку сборочных линий для новых моделей

До конца нынешнего года завод рассчитывает запустить сборку сразу нескольких новых моделей, однако, судя по словам представителя «Автотора», она будет опытной: товарные машины появятся позже. При этом до сих пор неизвестно, какая именно компания выступила партнёром калининградского предприятия, и какие именно автомобили будут здесь выпускать. Ранее «Автотор» собирал для российского рынка ряд моделей Hyundai, Kia, Genesis и BMW.