«Автотор» готовится к выпуску новых моделей автомобилей

Сейчас предприятие завершает сборку автомобилей Hyundai и дочерних брендов концерна из имевшихся запасов комплектующих. «Мы заканчиваем работу в первых числах октября и полностью пускаем производство под переналадку. Мы продолжали работать, хоть и не в полном режиме, по конец сентября включительно. Октябрь у нас уйдёт на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны», — сообщил Щербаков.