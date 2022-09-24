«Автотор» готовится к выпуску новых моделей автомобилей

Михаил Кондратьев
Калининградский «Автотор» будет выпускать автомобили неназванного пока бренда. Согласно пресс-релизу, в котором приводятся слова основателя компании Владимира Щербакова, в октябре предприятие переналадит производство под сборку неких новых моделей автомобилей. Кроме того, «Автотор» готовится к производству электродвигателей и электромобилей.
- Сейчас предприятие завершает сборку автомобилей Hyundai и дочерних брендов концерна из имевшихся запасов комплектующих. «Мы заканчиваем работу в первых числах октября и полностью пускаем производство под переналадку. Мы продолжали работать, хоть и не в полном режиме, по конец сентября включительно. Октябрь у нас уйдёт на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны», — сообщил Щербаков.
- «Что меняется? Прежде всего придут новые партнёры. Мы начинаем производство новых автомобилей. Есть перспектива выхода на серьезный объем уже в следующем году», — добавил основатель «Автотора».
- Одновременно компания переходит к производству новых для себя продуктов. Сейчас на дополнительной площадке предприятия заканчивается строительство корпусов восьми новых заводов. Накануне руководство приняло решение инвестировать 5,7 миллиарда рублей в оборудование для них.
- Эти заводы займутся выпуском электродвигателей для малых и больших машин, а также производством самих электромобилей. «Это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов, но мы принимали непосредственное участие в разработке конструкции. Рассчитываем, что в следующем году у нас появится этот новый автомобиль», — добавил Владимир Щербаков. Все основные компоненты, включая батареи, планируется собирать на «Автоторе».
- В число новых продуктов предприятия должны войти также мотоциклы, квадроциклы, некие иные транспортные средства и передвижные устройства широкой гаммы.
До недавнего времени «Автотор» выпускал автомобили BMW, Hyundai, Kia и Genesis. Производство машин немецкой марки было остановлено ещё весной, сборка корейских моделей продолжалась в режиме частичной загрузки. В настоящее время планов по перезапуску их производства после переналадки предприятия нет. Однако «Автотор», по словам Владимира Щербакова, готов к продолжению сотрудничества.