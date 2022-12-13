Автосалон в канадском Ванкувере отменили в четвёртый раз подряд

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Токийский автосалон пройдёт в новом формате и в другие сроки
Компания Bentley поставила рекорд по производству мёда
Дмитрий Елизаров
Организаторы международной автомобильной выставки в Ванкувере, которая должна была пройти в марте, объявили об отмене мероприятия. Это случилось четвёртый раз подряд: впервые от проведения автосалона в этом городе отказались ещё в 2020 году.
В конце осени стало известно об отмене сразу двух автошоу в Китае — в Гуанчжоу и Пекине. Их перенесли на неопределённый срок из-за новой вспышки коронавируса в стране.