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Автосалон в канадском Ванкувере отменили в четвёртый раз подряд
Новости

Дмитрий Елизаров

Организаторы международной автомобильной выставки в Ванкувере, которая должна была пройти в марте, объявили об отмене мероприятия. Это случилось четвёртый раз подряд: впервые от проведения автосалона в этом городе отказались ещё в 2020 году.

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  • На рубеже десятилетий организаторы ванкуверского автосалона планировали широко отпраздновать его 100-летний юбилей: впервые автомобильная выставка здесь состоялась ещё в 1920 году. Однако мероприятие было отменено из-за коронавирусных ограничений.
  • Позже в качестве причин отмены приводились множественные логистические проблемы, которые вынуждали автопроизводителей отказываться от участия в подобных мероприятиях. Аналогичный довод организаторы использовали и сейчас, заявив, что сложности с цепочками поставок делают невозможным присутствие ряда брендов и дистрибьюторах на многих североамериканских выставках.
  • «Без участия производителей мы не сможем организовать шоу такого качества, какого ожидаем и мы, и автолюбители», — приводит Carscoops заявление президента дилерской ассоциации провинции Британская Колумбия Блэра Куали.
  • При этом в ближайшие месяцы в Канаде всё же состоятся две крупных выставки. В конце января международный автосалон пройдёт в Монреале, а в феврале — в Торонто.

В конце осени стало известно об отмене сразу двух автошоу в Китае — в Гуанчжоу и Пекине. Их перенесли на неопределённый срок из-за новой вспышки коронавируса в стране.

Доводилось посещать международные автосалоны?

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