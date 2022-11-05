Автосалон в Гуанчжоу отменили из-за новой вспышки ковида

Организаторы одной из крупнейших автомобильных выставок в Китае — Auto Guangzhou — объявили, что мероприятие откладывается из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции в городе. В сообщении на официальном сайте шоу сказано, что оргкомитет будет пристально следить за развитием эпидемии и сделает все возможное, чтобы устроить автосалон с соблюдением всех действующих в стране требований по профилактике заболеваний.