Автосалон в Гуанчжоу отменили из-за новой вспышки ковида

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Александр Орехов
Организаторы одной из крупнейших автомобильных выставок в Китае — Auto Guangzhou — объявили, что мероприятие откладывается из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции в городе. В сообщении на официальном сайте шоу сказано, что оргкомитет будет пристально следить за развитием эпидемии и сделает все возможное, чтобы устроить автосалон с соблюдением всех действующих в стране требований по профилактике заболеваний.
Ближайшей крупной автовыставкой мирового уровня станет салон в Лос-Анджелесе. Он пройдёт практически в те же числа, что и отменённое шоу в Гуанчжоу — 18–28 ноября.