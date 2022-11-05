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Автосалон в Гуанчжоу отменили из-за новой вспышки ковида
Новости

Александр Орехов

Организаторы одной из крупнейших автомобильных выставок в Китае — Auto Guangzhou — объявили, что мероприятие откладывается из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции в городе. В сообщении на официальном сайте шоу сказано, что оргкомитет будет пристально следить за развитием эпидемии и сделает все возможное, чтобы устроить автосалон с соблюдением всех действующих в стране требований по профилактике заболеваний.

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  • Выставка именно отложена, а не отменена полностью, однако новых дат организаторы пока не назвали. Изначально же предполагалось, что она пройдёт 1827 ноября. Ожидалось немало мировых премьер: среди прочего в числе дебютантов были заявлены серийные версии электромобилей Toyota bZ3 и MG Cyberster.
  • Как отмечает Carscoops, политика китайских властей в отношении борьбы с коронавирусом уже неоднократно подвергалась критике: накладываемые жёсткие ограничения приводили, в том числе, к многочисленных сбоям в работе автомобильных заводов. В частности, останавливалась работа фабрик Tesla, Volkswagen, Toyota, NIO.

Ближайшей крупной автовыставкой мирового уровня станет салон в Лос-Анджелесе. Он пройдёт практически в те же числа, что и отменённое шоу в Гуанчжоу — 18–28 ноября.

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