В России спрогнозировали дальнейший рост цен на автомобили

Темпы роста цен на новые автомобили в России замедлятся, но сам рост не прекратится: следующего витка повышения стоит ждать в сентябре-октябре. Об этом заявили дилеры, опрошенные «Коммерсантом». Участники отрасли утверждают, что сохранится и дефицит новых машин.

Дилеры связывают летний дефицит с отпусками на производ­ственных пред­приятиях. Очередь на автомобили премиальных брендов сейчас достигает 4–5 месяцев, авто­мобили массового сегмента приходится ждать до полутора месяцев. Таким образом, в сентябре-октябре уменьшения нехватки авто­мобилей не предвидится, но в будущем ситуация должна улучшиться.

Рост цен по сравнению с началом лета заметно замедлился. Продавцы считают, что производите­лям удалось компенсировать прошлогодние скачки курсов валют. Однако осенью дилеры ожидают продол­жения процесса. По некоторым оценкам, прайс-листы перепишут до 90% брендов, присут­ствующих на российском рынке, при этом подорожание составит 2–5%. Среди марок, чьи машины вырастут в цене с наибольшей долей вероят­ности, названы BMW, Renault, Ford и Peugeot.

В конце июля-начале августа в России повысились, к примеру, цены на автомобили марок Volkswagen, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Haval, Chery и УАЗ. Кроме того, несколько раз изменял прайс-листы АвтоВАЗ. Компания BMW уже официально предупредила о скором повышении стоимости автомобилей с 1 сентября — в среднем оно составит 1,8%.