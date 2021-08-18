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В России спрогнозировали дальнейший рост цен на автомобили
Новости

Дмитрий Елизаров

Темпы роста цен на новые автомобили в России замедлятся, но сам рост не прекратится: следующего витка повышения стоит ждать в сентябре-октябре. Об этом заявили дилеры, опрошенные «Коммерсантом». Участники отрасли утверждают, что сохранится и дефицит новых машин.

  • Дилеры связывают летний дефицит с отпусками на производ­ственных пред­приятиях. Очередь на автомобили премиальных брендов сейчас достигает 4–5 месяцев, авто­мобили массового сегмента приходится ждать до полутора месяцев. Таким образом, в сентябре-октябре уменьшения нехватки авто­мобилей не предвидится, но в будущем ситуация должна улучшиться.
  • Рост цен по сравнению с началом лета заметно замедлился. Продавцы считают, что производите­лям удалось компенсировать прошлогодние скачки курсов валют. Однако осенью дилеры ожидают продол­жения процесса. По некоторым оценкам, прайс-листы перепишут до 90% брендов, присут­ствующих на российском рынке, при этом подорожание составит 2–5%. Среди марок, чьи машины вырастут в цене с наибольшей долей вероят­ности, названы BMW, Renault, Ford и Peugeot.

В конце июля-начале августа в России повысились, к примеру, цены на автомобили марок Volkswagen, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Haval, Chery и УАЗ. Кроме того, несколько раз изменял прайс-листы АвтоВАЗ. Компания BMW уже официально предупредила о скором повышении стоимости автомобилей с 1 сентября — в среднем оно составит 1,8%.

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