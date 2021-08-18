В России спрогнозировали дальнейший рост цен на автомобили

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Дмитрий Елизаров
Темпы роста цен на новые автомобили в России замедлятся, но сам рост не прекратится: следующего витка повышения стоит ждать в сентябре-октябре. Об этом заявили дилеры, опрошенные «Коммерсантом». Участники отрасли утверждают, что сохранится и дефицит новых машин.
В конце июля-начале августа в России повысились, к примеру, цены на автомобили марок Volkswagen, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Haval, Chery и УАЗ. Кроме того, несколько раз изменял прайс-листы АвтоВАЗ. Компания BMW уже официально предупредила о скором повышении стоимости автомобилей с 1 сентября — в среднем оно составит 1,8%.