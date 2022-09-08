Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего: рейтинг Авто.ру

Эксперты автоиндустрии назвали Авто.ру «Лучшим решением для прибыльности» дилеров
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Авто.ру признан лучшим продуктом для прибыльности по мнению экспертов премии MIMS Automobility Awards. Церемония награждения победителей состоялась в рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей при поддержке международной аналитической компании Gruzdev-Analyze. 

В номинацию «Лучшее решение для прибыльности» попали продукты и решения, наиболее полезные для современного автобизнеса, которые обеспечивают эффективную работу различных бизнес-процессов. В числе номинантов — Авито Авто, Веб-Авторесурс, Audatex, Autospot, AutoИнтеллект, CarClick, Carlink, CarOperator, CarPrice, CarsSale, CM.Expert, DAT, eCredit, Haraba, MaxPoster, MetaCar, Ozon, QWEP, TradeDealer, Uremont. 

В членах жюри — авторитетные эксперты автомобильной индустрии и представители бизнеса. Среди них, например, Сергей Бургазлиев, независимый консультант в области автомобильной промышленности и транспорта, Олег Мосеев, генеральный директор «Автомаркетолог», Анна Воробьева, директор по маркетингу группы компаний КЦ «Шереметьево» и другие.

Вот список победителей в других номинациях:

  • лучший продукт для продвижения — CallTouch;
  • лучшая СТО — Best Service, г. Саратов;
  • лучшая сетевая СТО — Fit Service на Партийном, г. Москва;
  • лучший официальный сервис — Порше Центр, г. Пермь;
  • человек года — Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service;
  • продавец года — Александр Кучеров;
  • маркетолог года — Екатерина Горнаева, директор по маркетингу Fit Service.

Помимо традиционной выставки и церемонии награждения, в рамках MIMS Automobility Moscow была предусмотрена большая деловая программа, в ходе которой посетители и эксперты обсудили текущую ситуацию на рынке, тренды, технологии и многое другое.

Попали на MIMS Automobility Moscow в этом году?

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