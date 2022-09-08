Эксперты автоиндустрии назвали Авто.ру «Лучшим решением для прибыльности» дилеров

Авто.ру признан лучшим продуктом для прибыльности по мнению экспертов премии MIMS Automobility Awards. Церемония награждения победителей состоялась в рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей при поддержке международной аналитической компании Gruzdev-Analyze.

В номинацию «Лучшее решение для прибыльности» попали продукты и решения, наиболее полезные для современного автобизнеса, которые обеспечивают эффективную работу различных бизнес-процессов. В числе номинантов — Авито Авто, Веб-Авторесурс, Audatex, Autospot, AutoИнтеллект, CarClick, Carlink, CarOperator, CarPrice, CarsSale, CM.Expert, DAT, eCredit, Haraba, MaxPoster, MetaCar, Ozon, QWEP, TradeDealer, Uremont.

В членах жюри — авторитетные эксперты автомобильной индустрии и представители бизнеса. Среди них, например, Сергей Бургазлиев, независимый консультант в области автомобильной промышленности и транспорта, Олег Мосеев, генеральный директор «Автомаркетолог», Анна Воробьева, директор по маркетингу группы компаний КЦ «Шереметьево» и другие.

Вот список победителей в других номинациях:

лучший продукт для продвижения — CallTouch;

лучшая СТО — Best Service, г. Саратов;

лучшая сетевая СТО — Fit Service на Партийном, г. Москва;

лучший официальный сервис — Порше Центр, г. Пермь;

человек года — Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service;

продавец года — Александр Кучеров;

маркетолог года — Екатерина Горнаева, директор по маркетингу Fit Service.

Помимо традиционной выставки и церемонии награждения, в рамках MIMS Automobility Moscow была предусмотрена большая деловая программа, в ходе которой посетители и эксперты обсудили текущую ситуацию на рынке, тренды, технологии и многое другое.