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Большинство россиян при покупке и продаже автомобилей доверяют Авто.ру: исследование «Автостат»

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Авто.ру — сервис, которому большинство россиян доверяют, когда речь заходит о продаже или покупке автомобиля. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе онлайн-опроса, в котором приняли участие более 3 тысяч человек. 

Авто.ру набрал максимальное количество баллов — 7,3 из 10 возможных. Эксперты также выяснили, какие критерии оказались самыми важными при выборе сервиса и что значит «доверие к онлайн-сервису».

  • Большинство пользователей — 72 процента — ценят безопасность и надёжность классифайда: идеальный сервис должен предлагать проверенные предложения от реальных продавцов, показывать историю автомобиля, давать рекомендации и сравнения с ценами рынка.
  • Опыт пользования ресурсом — важный критерий оценки для половины опрошенных: если ранее сделка прошла удачно, сервисом будут «пользоваться всегда».
  • Ещё 41% участников опроса опирается на рекомендации знакомых, которые ранее пользовались сервисом, или отзывы в интернете. 
  • Для четверти участников показателем качества является «размер сервиса» — большое количество объявлений внушает доверие. На Авто.ру, к примеру, пользователи могут выбирать автомобили из более чем 400 тысяч активных предложений.
  • Специализация только на автомобильной тематике важна каждому пятому респонденту. 
  • Чуть реже участники опроса обращают внимание на то, что при разработке сервисов и инструментов классифайда применяются современные технологии, например, искусственный интеллект.

Авто.ру предлагает пользователям не только удобный и безопасный сервис для поиска автомобиля и проведения сделок, но и популярный интернет-журнал. Здесь можно узнать актуальные новости автомобильного рынка, почитать и посмотреть тест-драйвы и обзоры автомобильных новинок, ознакомиться с уникальными аналитическими исследованиями и многое другое.

В топ-3 пользовательского голосования попали также Авито и Дром.ру — с оценками 7 баллов и 6,7 балла соответственно. Сервису CarPrice респонденты доверяют на 5,2 балла, Car.ru — 5,1 балла, bibika.ru — 4,6 балла. 

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