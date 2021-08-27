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Прокатная фирма по ошибке забрала машину клиента, а потом её несколько дней не могли найти
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Кирилл Малышев

Американец, взявший напрокат седан Toyota Camry и не увидевший его наутро около дома, был готов нести ответственность за угон перед компанией Avis. Но последняя и оказалась «угонщиком». Клиент обиделся и рассказал о своих злоключениях в Твиттере.

  • Тарик Кэмпбелл арендовал Camry и приехал в гости к своим родителям в пригород Нью Джерси. Наутро, когда он собирался ехать возвращать автомобиль в аэропорт, его перед домом не обнаружилось. В полиции сообщили, что они машину не эвакуировали. Компания Avis тоже не прояснила ситуацию, сославшись на то, что следящих GPS-маячков в их автомобилях нет.
  • Клиент приехал в офис Avis в аэропорту Ньюарк, чтобы сдать ключ от Camry. Несмотря на заявление об угоне в полицию, компания предупредила, что за аренду машины придётся платить, пока она не будет возвращена. Или нести финансовую ответ­ственность по правилам договора, если её не найдут.
  • По пути домой Кэмпбелл вспомнил, что оставил в салоне транспондер для платных дорог. В личном кабинете системы оплаты он увидел, что минувшей ночью Toyota Camry вернулась в тот же аэропорт. А найденная чуть позже видео­запись с камеры наблюдения соседа показала, что автомобиль на самом деле увёз эвакуатор компании-арендодателя Avis.
  • Прокатные конторы в США действительно практикуют принудитель­ную эвакуацию собственных машин — но только в случае серьёзных проблем либо с автомобилем, либо с клиентом, который нарушил ПДД или правила пользования сервисом. Кэмпбелл уверяет, что не получал никаких преду­преждений или уведомлений. Более того, он вообще не понимает, как Avis узнал место­положение машины — ведь GPS-трекеров в их машинах нет.
  • Только после того, как Кэмпбелл рассказал свою историю в Твиттере, компания признала неправоту, вернула деньги за те дни, пока длилось разбиратель­ство, и подарила купон на дальнейшие услуги. Пред­ставители Avis также признали, что ошибочные эвакуации случаются и что в компании работают над решением этой проблемы.

Ранее компания «АльфаСтрахование» назвала самые угоняемые модели в России. За первое полугодие 2021 года чаще всего похищали кроссоверы Hyundai Santa Fe и внедорожники Lexus LX. Из массовых машин популярными оказались Mitsubishi Outlander, Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota RAV4, Hyundai Creta, Kia Sorento и Hyundai Solaris.

А у вас угоняли машину?

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