Автопроизводителя SsangYong окончательно переименовали в KG Mobility

Автопроизводитель SsangYong, поглощённый в прошлом году промышленным консорциумом KG Group, окончательно переименован в KG Mobility. Как пишет корейское агентство Yonhap News, соответствующее решение было принято по результатам собрания акционеров. Реорганизованная фирма расширит свою деятельность, в том числе — займётся торговлей сертифицированными машинами с пробегом.
- Основную ставку KG Mobility делает на современные технологии мобильности, что и отражено в её названии. Речь идёт об электрификации, а также «подключённых» и беспилотных автомобилях, разработке собственного «искусственного интеллекта». Также покупателям обещают расширенные возможности персонализации моделей.
- Компании уже нарисовали новый логотип и придумали слоган — Go different («Будь другим»), но сайт и другие официальные ресурсы пока не успели полностью обновить. Первой моделью, которая примерит эмблему KG Mobility, станет электрический кроссовер Torres EVX, частично рассекреченный ранее в этом месяце. Его полноценный дебют состоится 30 марта на автосалоне в Сеуле.
- Во второй половине этого года KG Mobility запустит новое подразделение. Оно будет выкупать подержанные SsangYong возрастом до пяти лет с пробегом не более 100 тысяч километров. После полной диагностики, обслуживания и, при необходимости, ремонта их будут продавать с сертификатом от производителя. Подобные программы сейчас имеются у многих брендов — от игроков масс-маркета до Rolls-Royce и Bugatti.
- Для SsangYong нынешняя смена имени — далеко не первая. До 1988 года та же компания называлась Dong-A Motor, а появилась она в 1954-м под вывеской Ha Dong-Hwan Motor Workshop.
SsangYong обанкротился весной 2021-го, после чего полтора года находился под внешним управлением. В августе 2022-го контрольный пакет акций перешёл к KG Group, специализирующейся на листовой стали, аккумуляторах и других промтоварах. К осени автопроизводитель сумел расплатиться по долгам и приступить к реорганизации. Ренейминг анонсировали в декабре: новые владельцы объяснили его желанием избавиться от «болезненного имиджа».