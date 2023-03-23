Автопроизводителя SsangYong окончательно переименовали в KG Mobility

Во второй половине этого года KG Mobility запустит новое подразделение. Оно будет выкупать подержанные SsangYong возрастом до пяти лет с пробегом не более 100 тысяч километров. После полной диагностики, обслуживания и, при необходимости, ремонта их будут продавать с сертификатом от производителя. Подобные программы сейчас имеются у многих брендов — от игроков масс-маркета до Rolls-Royce и Bugatti.

Для SsangYong нынешняя смена имени — далеко не первая. До 1988 года та же компания называлась Dong-A Motor, а появилась она в 1954-м под вывеской Ha Dong-Hwan Motor Workshop.

SsangYong обанкротился весной 2021-го, после чего полтора года находился под внешним управлением. В августе 2022-го контрольный пакет акций перешёл к KG Group, специализирующейся на листовой стали, аккумуляторах и других промтоварах. К осени автопроизводитель сумел расплатиться по долгам и приступить к реорганизации. Ренейминг анонсировали в декабре: новые владельцы объяснили его желанием избавиться от «болезненного имиджа».