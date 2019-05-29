Hyundai, JLR, Kia и Mercedes-Benz обвинили краснодарские суды в мошенничестве

Несколько автопроизводителей — Hyundai, Jaguar LandRover, Kia и Mercedes-Benz — обратились за помощью в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Они подозревают, что районные суды Краснодарского края являются участниками схемы, в которой владелец автомобиля может потребовать полного возврата стоимости машины, а также возмещения неустойки, которая способна в несколько раз превысить цену автомобиля. Вот как это работает.

Клиент приобретает новый автомобиль и обращается в местную юридическую фирму «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края».

Юристы подают в суд жалобу, в которой говорится, что в течение 2 недель после покупки автомобиля у него были выявлены дефекты.

На досудебное предложение ответчика, то есть производителя, провести техническую экспертизу владелец и его представитель не соглашаются и машину не предоставляют.

Все экспертизы автомобиля осуществляются самостоятельно, одними и теми же специалистами. Они и выявляют неисправности.

На основании заключения экспертов суд удовлетворяет требование владельца и обязывает производителя выплатить ему сумму, в которую, помимо стоимости автомобиля, входят судебные издержки, штрафы, компенсация морального вреда и так далее. Итоговая выплата может в несколько раз превышать стоимость автомобиля.

Большинство подобных дел рассматривалось в одних и тех же судах Краснодара одними и теми же судьями. Ходатайства со стороны ответчика отклонялись, а апелляционные жалобы остаются без удовлетворения, сообщает РБК.