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Hyundai, JLR, Kia и Mercedes-Benz обвинили краснодарские суды в мошенничестве

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Дмитрий Савостьянчик

Несколько автопроизводителей — Hyundai, Jaguar LandRover, Kia и Mercedes-Benz — обратились за помощью в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Они подозревают, что районные суды Краснодарского края являются участниками схемы, в которой владелец автомобиля может потребовать полного возврата стоимости машины, а также возмещения неустойки, которая способна в несколько раз превысить цену автомобиля. Вот как это работает.

  • Клиент приобретает новый автомобиль и обращается в местную юридическую фирму «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края».

  • Юристы подают в суд жалобу, в которой говорится, что в течение 2 недель после покупки автомобиля у него были выявлены дефекты.

  • На досудебное предложение ответчика, то есть производителя, провести техническую экспертизу владелец и его представитель не соглашаются и машину не предоставляют.

  • Все экспертизы автомобиля осуществляются самостоятельно, одними и теми же специалистами. Они и выявляют неисправности.

  • На основании заключения экспертов суд удовлетворяет требование владельца и обязывает производителя выплатить ему сумму, в которую, помимо стоимости автомобиля, входят судебные издержки, штрафы, компенсация морального вреда и так далее. Итоговая выплата может в несколько раз превышать стоимость автомобиля.

Большинство подобных дел рассматривалось в одних и тех же судах Краснодара одними и теми же судьями. Ходатайства со стороны ответчика отклонялись, а апелляционные жалобы остаются без удовлетворения, сообщает РБК.

Однако не все подобные суды заканчиваются позитивно для владельца автомобиля. Так, в 2018 году в Ленинградской области Приозёрский районный суд обязал компанию Jaguar Land Rover выплатить 42 миллиона рублей владельцу «неисправного» Jaguar Алексею Кравченко, из которых половина значилась как неустойка. Но в январе 2019 года Ленинградский областной суд отменил это решение и отказал в выплате. Юристы Jaguar Land Rover отметили, что клиент не обращался к дилеру, чтобы устранить недостаток, а также не была проведена техническая экспертиза автомобиля, которая дала бы понять, насколько существенным является дефект. 

Но встречаются и честно выигранные клиентами суды. Например, в 2019 году житель Екатеринбурга Алексей Гусельников взыскал с АО «Автоцентр Лаки Моторс» (дилер Land Rover) больше 14 миллионов рублей: 9,3 миллиона стоил его автомобиль по договору купли-продажи, ещё почти 5 миллионов были выплачены в виде штрафа. Алексей 11 раз обращался к дилеру за гарантийным ремонтом, который выполнялся сервисом без отказов, но в итоге клиент всё-таки потребовал расторжения договора купли-продажи и возврата стоимости автомобиля.

А вы когда-нибудь возвращали деньги за что-либо, прибегая к помощи юристов?

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