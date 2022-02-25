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Крупные концерны приостанавливают поставки машин в Россию: модели каких брендов уже нельзя купить

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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Несколько крупных автоконцернов заявили о временном прекращении поставок автомобилей в Россию на фоне сложившейся геополитической ситуации и нестабильности экономики, сообщают «Ведомости». Из-за этого российский авторынок в 2022 году может недополучить около 40 тысяч импортных машин. 

  • О приостановке отгрузок большинства моделей заявили в Audi, General Motors (представлены в России только автомобилями Chevrolet), Jaguar, Land Rover, Porsche, Skoda, Volkswagen (в том числе и коммерческие модели). Однако автомобили, которые уже находятся в пути к российским дилерам, будут доставлены.
  • По словам некоторых региональных дилеров японских брендов (Lexus, Subaru, Toyota), никаких изменений в работе со стороны импортёра нет. Отдельные дилеры Lexus и Toyota не выкладывают новые предложения, так как ожидают корректировок прайс-листов (ориентировочно — начало марта) и допродают автомобили из наличия. Сейчас покупатели могут оставить предоплату и забронировать лишь «очередь» на машину из свежей поставки, но итоговая цена пока неизвестна. 
  • Представители Renault Russia, как и в случае с японскими брендами, говорят, что сейчас никаких изменений в работе нет и они «наблюдают за развитием событий». Весь легковой модельный ряд марки выпускается в России, поэтому геополитическая обстановка резко на компании не отразилась.

В 2021 году в Россию было ввезено 340 тысяч новых легковых автомобилей. Около 11% из них — модели брендов, которые уже заявили о приостановке импорта. Ещё 20% — автомобили китайских брендов, которые, вероятно, не будут уменьшать объём поставок. 

Большинство дилеров сейчас работают в штатном режиме. Однако на спросе в ближайшее время может негативно отразиться вероятный скачок цен (из-за изменения курсов валют), а также настроения общественности. 

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