«Автопилот» Tesla, возможно, стал причиной аварии с 8 машинами и 9 пострадавшими

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В Китае Tesla Model Y самопроизвольно разогналась до 198 км/ч: дело кончилось аварией
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Кирилл Малышев
В США проводится очередное расследование, в котором фигурирует «система полностью автономного вождения» Tesla. Водитель электромобиля утверждает, что сбой в ней привёл к нештатной ситуации и, как следствие, к аварии, пишет The Guardian.
В конце октября сообщалось, что Минюст США продолжает расследование в отношении компании Tesla. Её обвиняют в некорректной рекламе возможностей адаптивного круиз-контроля. Водители считают его, как и названо в рекламе, «автопилотом», что часто приводит к авариям.