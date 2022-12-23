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«Автопилот» Tesla, возможно, стал причиной аварии с 8 машинами и 9 пострадавшими
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Кирилл Малышев

В США проводится очередное расследование, в котором фигурирует «система полностью автономного вождения» Tesla. Водитель электромобиля утверждает, что сбой в ней привёл к нештатной ситуации и, как следствие, к аварии, пишет The Guardian.

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  • Согласно полицейскому отчёту, инцидент произошёл месяц назад на мосту через залив Сан-Франциско. Tesla  Model S, двигаясь со скоростью 89 км/ч, при перестроении резко замедлилась до 32 км/ч. Неожиданное торможение привело к аварии.
  • Столкнулись восемь автомобилей. Обошлось без жертв, однако девять человек получили травмы, включая одного несовершеннолетнего, которого госпитализировали. Две полосы на мосту оставались перекрыты в течение как минимум полутора часов.
  • Водитель Теслы утверждает, что машина ехала на «автопилоте». Торможение оказалось внезапным и необоснованным. Теперь техническим экспертам и сотрудникам Теслы предстоит выяснить, действительно ли была активирована электроника и был ли в сбой в её работе.

В конце октября сообщалось, что Минюст США продолжает расследование в отношении компании Tesla. Её обвиняют в некорректной рекламе возможностей адаптивного круиз-контроля. Водители считают его, как и названо в рекламе, «автопилотом», что часто приводит к авариям.

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