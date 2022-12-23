«Автопилот» Tesla, возможно, стал причиной аварии с 8 машинами и 9 пострадавшими

Водитель Теслы утверждает, что машина ехала на «автопилоте». Торможение оказалось внезапным и необоснованным. Теперь техническим экспертам и сотрудникам Теслы предстоит выяснить, действительно ли была активирована электроника и был ли в сбой в её работе.