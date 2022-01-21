Автопилот Tesla уступил системам-конкурентам на независимых тестах

Только системы полуавтономного управления от GM и Ford смогут претендовать на дополнитель­ные бонусные баллы на следующих испытаниях авторитетного американского издания Consumer Reports. Эксперты издания решили добавить в программу тестов новый блок, в рамках которого будет изучаться работо­способность функции слежения за вниманием водителя. Предварительное изучение систем по этой схеме показало, что американским разработкам уступили не только технологии Tesla, но и системы от Subaru и BMW.