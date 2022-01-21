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Автопилот Tesla уступил системам-конкурентам на независимых тестах

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Дмитрий Елизаров

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Только системы полуавтономного управления от GM и Ford смогут претендовать на дополнитель­ные бонусные баллы на следующих испытаниях авторитетного американского издания Consumer Reports. Эксперты издания решили добавить в программу тестов новый блок, в рамках которого будет изучаться работо­способность функции слежения за вниманием водителя. Предварительное изучение систем по этой схеме показало, что американским разработкам уступили не только технологии Tesla, но и системы от Subaru и BMW.

  • По мнению экспертов Consumer Reports, бортовая электроника должна контролировать человека и следить за тем, чтобы тот не отвлекался от дороги. Вышеуказанные производители заявили о том, что добавили системы мониторинга в свои комплексы, однако эксперты утверждают, что обнаружили серьёзные недостатки в их работе.
  • К примеру, Tesla комплектует свои электрокары внутренней камерой, которая должна следить за тем, чтобы водитель не отводил глаза от дороги. Однако выяснилось, что закрытая водителем камера не вызывает у электроники никакой реакции до тех пор, пока его руки остаются на руле. Аналогичную камеру на Subaru, которая именуется DriverFocus, можно просто отключить через бортовое меню, а работа комплекса EyeSight не требует её обязательной активации.
  • В случае с BMW камера работает только на скоростях до 40 км﻿/﻿ч, хотя адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе можно включить и на машине, которая движется быстрее.
  • В свою очередь, система BlueCruise от Ford (на фото) не работала при закрытой камере и предупреждала водителя, если тот отводил или закрывал глаза, — в том числе и кратко­временными нажатиями на тормоз, чтобы «встряхнуть» человека. Если тот не реагировал, электроника замедляла машину до полной остановки. SuperCruise от GM вёл себя аналогичным образом за исключением использования тормозной системы для предупреждения водителя.
  • Тем самым в будущих полномасштабных тестах систем автономного управления пока только комплексы Ford и GM могут рассчитывать на два бонусных балла каждая за оптимальные настройки систем мониторинга.

Ранее критика автопилота Tesla появилась на страницах издания New York Times. Однако позже выяснилось, что это было рекламное объявление, заказанное руководителем фирмы, которая также разрабатывает софт для систем автономного управления.

При прочих равных — электрокар от GM, Ford или Tesla?

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