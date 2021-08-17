Автопилот Tesla стал умнее. Опять

Компания Tesla в очередной раз обновила свой автопилот. Софт, улучшающий работу систем автономного управления, начал приходить на некоторые автомобили Tesla, которые участвуют в программе Full Self-Driving Beta (также известной как FSD Beta). По сообщению Electrek , программное обеспечение, обозначенное как «версия 9.2» (ранее была 9.0), призвано повысить «отзывчи­вость» автопилота в сложных дорожных ситуациях.

После установки новой прошивки автопилот Tesla сможет разгонять машину при выезде со второ­степенной дороги на главную, будет лучше понимать поведение впереди­идущей машины (и, если она двигается излишне медленно, сумеет точнее прогнозировать место и время её обгона), а также научится анализировать действия окружающих машин, чтобы предугадывать их манёвры. Кроме того, новый софт должен научить автопилот точнее рисовать «туннель», по которому движется Tesla (число рисующих точек увеличено почти вдвое), а общее быстро­действие системы увеличится на 12 процентов.

По словам Маска, пока численность и географию тестировщиков системы автономного управления расширять не планируют, но после появления 10‑й версии софта «испытателей» обязательно станет больше. Правда, до появления v10 должны выйти по меньшей мере ещё две «переходные» версии, которые ожидаются в ближайшие два месяца.

Несмотря на то, что автопилот Tesla стал умнее, он всё равно классифи­цируется как система второго уровня автономности. Это значит, что водитель должен следить за тем, как автомобиль прокладывает свой путь, а в случае необходимости — взять управление под свой полный контроль.