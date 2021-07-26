Автопилот Tesla принял луну за жёлтый светофор и решил притормозить
Кирилл Малышев
Очередной инцидент произошёл с автопилотом Теслы: электроника приняла низко висящую луну в небе за жёлтый сигнал светофора и притормозила. Видеоподтверждение этого опубликовал в Твиттере пользователь Джордан Нельсон.
Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021
- На записи хорошо видно, что реальных светофоров впереди нет, зато есть луна. На протяжении нескольких десятков метров Tesla упорно сигнализирует, что впереди горит жёлтый и нужно сбросить скорость. Такое непредсказуемое поведение машины может нести опасность для других участников движения.
Весной специалисты авторитетного издания Consumer Reports на фоне расследования резонансной аварии с Tesla Model S поставили необычный эксперимент. У испытателей получилось обмануть систему контроля наличия водителя, без которой фирменный автопилот не работает. В итоге Model Y смог двигаться с пустым водительским креслом.