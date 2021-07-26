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Автопилот Tesla принял луну за жёлтый светофор и решил притормозить

Новости

Кирилл Малышев

Очередной инцидент произошёл с автопилотом Теслы: электроника приняла низко висящую луну в небе за жёлтый сигнал светофора и притормозила. Видео­подтверждение этого опубликовал в Твиттере пользователь Джордан Нельсон.

  • На записи хорошо видно, что реальных светофоров впереди нет, зато есть луна. На протяжении нескольких десятков метров Tesla упорно сигнали­зирует, что впереди горит жёлтый и нужно сбросить скорость. Такое непред­сказуемое поведение машины может нести опасность для других участников движения.

Весной специалисты авторитетного издания Consumer Reports на фоне расследования резонансной аварии с Tesla Model S поставили необычный эксперимент. У испытателей получилось обмануть систему контроля наличия водителя, без которой фирменный автопилот не работает. В итоге Model Y смог двигаться с пустым водительским креслом.

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