Автопилот Tesla научился распознавать полицейские машины в темноте. И больше не будет в них врезаться

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Герман Князев
Автопилот Tesla станет замедлять электромобиль при обнаружении проблесковых маячков автомобилей экстренных служб в ночное время, сообщает Electrek. Новая функция будет представлена в обновлении софта 2021.24.12 для Model 3 и Model Y.
Ранее сообщалось, что новая версия автопилота Tesla научится самостоятельно сдавать назад при распознавании опасности. С прошивкой FSD Beta 10.1 машина будет вести себя как человек: понемногу красться вперёд, высматривая просвет во встречном потоке. А в случае, если Tesla поймёт, что кто-то из встречных рискует врезаться в неё, она сама включит заднюю передачу и отъедет. Причём сделает всё быстро.