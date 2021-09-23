Автопилот Tesla научился распознавать полицейские машины в темноте. И больше не будет в них врезаться

Автопилот Tesla станет замедлять электро­мобиль при обнаружении проблесковых маячков авто­мобилей экстренных служб в ночное время, сообщает Electrek. Новая функция будет пред­ставлена в обновлении софта 2021.24.12 для Model 3 и Model Y.

При работе Autosteer (системы автоматического вождения) и обнаружении маяков спец­транспорта электро­мобиль замедлится и сообщит об этом водителю посредством сигнала на бортовом экране. После исчезно­вения спецтранспорта из зоны видимости автопилота или нажатия водителем педали газа машина восстановит крейсерскую скорость. Функция сможет работать пока только ночью.

Производитель предупреждает, что в любом случае водитель должен полагаться только на себя и быть готовым к любой ситуации — автопилот не всегда может отреагировать на происходящее на дороге корректно. Отпускать руль нельзя всю поездку.

Появление новой функции последовало после расследования Национальным управле­нием безопасности движения на трассах (NHTSA) 11 случаев столкновения автомобилей Tesla с машинами экстренных служб.

Ранее сообщалось, что новая версия автопилота Tesla научится самостоятельно сдавать назад при распозна­вании опасности. С прошивкой FSD Beta 10.1 машина будет вести себя как человек: понемногу красться вперёд, высматривая просвет во встречном потоке. А в случае, если Tesla поймёт, что кто-то из встречных рискует врезаться в неё, она сама включит заднюю передачу и отъедет. Причём сделает всё быстро.