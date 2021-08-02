Автопилот Tesla Model S спас пьяного водителя от ДТП (но не от штрафа)

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В Норвегии очевидцы сняли на видео, как Tesla Model S едет по трассе со спящим водителем за рулём. Как пишет Elektrek, автоматика сама безопасно остановила электрокар, и аварии не случилось.
Here, a seemingly unconscious driver in a #Tesla is filmed. Watch the shocking video : pic.twitter.com/MwEoBGFKUg— TESLA_saves_lives (@SavedTesla) July 31, 2021
Очередной инцидент произошёл с автопилотом Теслы в конце июля. Электроника приняла низко висящую луну в небе за жёлтый сигнал светофора и притормозила. Такое непредсказуемое поведение машины может нести опасность для других участников движения.