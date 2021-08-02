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Автопилот Tesla Model S спас пьяного водителя от ДТП (но не от штрафа)

Новости

Кирилл Малышев

В Норвегии очевидцы сняли на видео, как Tesla Model S едет по трассе со спящим водителем за рулём. Как пишет Elektrek, автоматика сама безопасно остановила электрокар, и аварии не случилось.

  • Издание поясняет: владелец заснул за рулём не просто так. Даже после того, как машина остановилась, очевидцы еле разбудили водителя. Оказалось, что он был пьян.
  • Полиция подтверждает, что 24-летний норвежец был нетрезв. Сам он это отрицал, но освидетель­ствование всё показало. Теперь его ждёт суд. Переложить ответ­ственность на автопилот не выйдет, так как это система помощи водителю, а не полноценный комплекс автономного вождения.
  • В опубликованном ролике видно, что Tesla ехала сама как минимум минуту. А возможно, и больше, ведь очевидец включил камеру не сразу.

Очередной инцидент произошёл с автопилотом Теслы в конце июля. Электроника приняла низко висящую луну в небе за жёлтый сигнал светофора и притормозила. Такое непредсказуемое поведение машины может нести опасность для других участников движения.

Вы бы хотели автопилот в своей машине?

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