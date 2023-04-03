Оставить коммент

Продажи шестиместного российского электрокара Elecar начнутся уже в апреле

Автопилот электрокроссовера Li Auto L9 увидел «призраков» на кладбище

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Комплекс водительских ассистентов электрокроссовера Li Auto L9 показал на медиаэкране обнаруженных его датчиками пешеходов. При этом, как пишет AutoHome, автомобиль находился на пустом кладбище, куда его владелец приехал навестить покойных родственников.

Читайте нас в Дзене!
  • На приведённой фотографии экрана медиасистемы действительно виден силуэт электромобиля, окружённый несколькими человеческими фигурами. Одна из них даже едет на велосипеде. Однако свидетельств того, что вокруг кроссовера в это время никого нет, не приводится.
  • Как пишет издание, в компании уже прокомментировали эту ситуацию. По заявлению Li Auto, это не сверхъестественное событие, а следствие ограничения технических возможностей бортовых датчиков и программных алгоритмов. Компания считает, что подобные сбои влияют только на визуальное отображение ситуации и не сказываются на функциональности системы.
  • Кроссовер Li Auto L9 был представлен весной прошлого года. Его комплекс водительских ассистентов работает на базе целой системы датчиков, в которую входят несколько видеокамер, ультразвуковых радаров и лидар. Они обеспечивают электрокару «поле зрения» в 360 градусов.

Это уже не первый случай, когда бортовая электроника автомобиля замечает что-то странное на кладбище. В январе 2021 года человека «увидел» электрокар Tesla, при этом, как и в нынешнем случае, вокруг машины никого не было.

Как по-вашему, это действительно что-то сверхъестественное?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании