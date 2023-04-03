Автопилот электрокроссовера Li Auto L9 увидел «призраков» на кладбище

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Комплекс водительских ассистентов электрокроссовера Li Auto L9 показал на медиаэкране обнаруженных его датчиками пешеходов. При этом, как пишет AutoHome, автомобиль находился на пустом кладбище, куда его владелец приехал навестить покойных родственников.
Это уже не первый случай, когда бортовая электроника автомобиля замечает что-то странное на кладбище. В январе 2021 года человека «увидел» электрокар Tesla, при этом, как и в нынешнем случае, вокруг машины никого не было.