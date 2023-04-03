Автопилот электрокроссовера Li Auto L9 увидел «призраков» на кладбище

На приведённой фотографии экрана медиасистемы действительно виден силуэт электромобиля, окружённый несколькими человеческими фигурами. Одна из них даже едет на велосипеде. Однако свидетельств того, что вокруг кроссовера в это время никого нет, не приводится.

Как пишет издание, в компании уже прокомментировали эту ситуацию. По заявлению Li Auto, это не сверхъестественное событие, а следствие ограничения технических возможностей бортовых датчиков и программных алгоритмов. Компания считает, что подобные сбои влияют только на визуальное отображение ситуации и не сказываются на функциональности системы.

Кроссовер Li Auto L9 был представлен весной прошлого года. Его комплекс водительских ассистентов работает на базе целой системы датчиков, в которую входят несколько видеокамер, ультразвуковых радаров и лидар. Они обеспечивают электрокару «поле зрения» в 360 градусов.

Это уже не первый случай, когда бортовая электроника автомобиля замечает что-то странное на кладбище. В январе 2021 года человека «увидел» электрокар Tesla, при этом, как и в нынешнем случае, вокруг машины никого не было.