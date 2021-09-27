Автономный корабль IBM повторит маршрут американских поселенцев

Материал по теме
Суперъяхту Lamborghini как у Конора МакГрегора показали изнутри: две спальни и роскошная отделка
Владельцы Kia попали в рейтинг самых злостных нарушителей ПДД в Москве
Дмитрий Елизаров
Некоммерческая организация ProMare при участии концерна IBM разрабатывает автономный корабль, который должен пересечь Атлантический океан по маршруту знаменитого Mayflower. Как уточняет Washington Post, две компании уже пытались отправить в плавание лодку под управлением искусственного интеллекта, однако первый эксперимент оказался неудачным.
Свой взгляд на массовое применение автономных технологий некоторое время назад обнародовала Hyundai. Корейская фирма рассчитывает в будущем создать целый парк грузовых беспилотников, которые смогут самостоятельно объединяться в гигантские автопоезда.