Автономный корабль IBM повторит маршрут американских поселенцев

Некоммерческая организация ProMare при участии концерна IBM разрабатывает автономный корабль, который должен пересечь Атлантический океан по маршруту знаменитого Mayflower. Как уточняет Washington Post, две компании уже пытались отправить в плавание лодку под управлением искус­ственного интеллекта, однако первый эксперимент оказался неудачным.