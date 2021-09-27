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Автономный корабль IBM повторит маршрут американских поселенцев
Новости

Дмитрий Елизаров

Некоммерческая организация ProMare при участии концерна IBM разрабатывает автономный корабль, который должен пересечь Атлантический океан по маршруту знаменитого Mayflower. Как уточняет Washington Post, две компании уже пытались отправить в плавание лодку под управлением искус­ственного интеллекта, однако первый эксперимент оказался неудачным.

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  • Нынешний Mayflower представляет собой 15-метровый тримаран с силовой установкой, которая использует в своей работе сразу несколько источников энергии — ветро­генераторы, солнечные батареи и дизельное топливо. Управляется корабль искус­ственным интеллектом, разработанным IBM.
  • На создание Mayflower ушло около двух лет, и в июне нынешнего года его запустили в плавание по маршруту историче­ского предка — из британского Плимута в Плимут американский. Однако после трёх дней пути роботи­зированное судно столкнулось с технической проблемой, которая не позволила ему продолжить плавание: автономному кораблю пришлось вернуться назад, где выяснилось, что сломался дизельный генератор. Отсутствие этого источника энергии не позволило бы судну завершить плавание через океан.
  • Сейчас корабль проходит испытания в водах Велико­британии, в ходе которых для него разрабатывают модерни­зированную силовую установку и усовершен­ствованное программное обеспечение. Следующий транс­атланти­ческий заплыв состоится весной следующего года и займёт около месяца.
  • Ожидается, что разработка автономного морского судна позволит заметно удешевить исследо­вания океана: длитель­ное содержание группы учёных на корабле обходится очень дорого. Как указывается в блоге IBM, автономные корабли могли бы самостоятельно путешествовать в отдалённых и опасных районах мирового океана, собирая необходимые данные без участия человека.

Свой взгляд на массовое применение автономных технологий некоторое время назад обнародовала Hyundai. Корейская фирма рассчитывает в будущем создать целый парк грузовых беспилотников, которые смогут самостоятельно объединяться в гигантские автопоезда.

Доводилось плавать через океан?

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