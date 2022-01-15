Функциями автомобилей Volvo можно будет управлять с помощью Google Assistant

Благодаря новым возможностям некоторыми функциями автомобиля можно будет управлять удалённо с мобильных устройств или компьютера. Например, закрыть или открыть центральный замок или прогреть машину в холодное время года. Со временем доступные возможности будут только расширяться.

Также с Google Assistant функциями автомобиля можно будет управлять в пути при помощи голосового помощника.

Для предотвращения несанкционированного доступа к машине будет использоваться двухфакторная аутентификация пользователя.

Наиболее широко Google Assistant раскроет свой потенциал в электромобилях Volvo и моделях с медиасистемами на базе ОС Android. С умным помощником владелец сможет контролировать расписание зарядки автомобиля, задавая его начало и конец.

Для Volvo сотрудничество с Google это очередной шаг по пути электрификации своего модельного ряда. В компании верят, что использование интеллектуального управления автомобилем поможет дополнительно уменьшить вредное влияние на экологию, а также улучшит пользовательские возможности для владельцев машин.

«Эта интеграция позволяет нам значительно улучшить пользовательские ощущения клиентов, давая им возможность дома или в пути просто и безопасно управлять функциями своего автомобиля через любое персональное устройство, оснащенное Google Assistant», — сказал директор по продукции Volvo Cars Хенрик Грин.

На выставке CES 2022 Volvo представила свой автопилот Ride Pilot. Первые испытания новой системы на дорогах общего пользования в США обычными водителями пройдут этим летом. Первыми электроавтомобили с Ride Pilot получат клиенты в Калифорнии. Системы автопилотирования Volvo тестирует также в Великобритании и Швеции. Компания заявляет, что её беспилотники готовы к полноценному применению, осталось только дождаться снятия законодательных ограничений.