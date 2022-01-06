Итоги-2021: 10 важнейших автомобильных инноваций и технологий прошлого года

В список недостатков электромобилей обычно заносят слишком долгую зарядку. Однако в скором времени этот аргумент фанатов ДВС может окончательно утратить актуальность. По крайней мере, на уровне технологий этот изъян электромобилей удалось минимизировать.

Речь идет о самой быстрой в мире зарядке для электрокаров, которую представила шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB. Терминал Terra 360 может менее чем за три минуты обеспечить электромобиль энергией, которой хватит на 100 километров пути. А на полную зарядку аккумулятора, вне зависимости от модели, уйдёт не более 15 минут! Причём к одному терминалу можно подключить до четырёх машин одновременно!

Первые сверхбыстрые терминалы для зарядки от ABB уже появились в Европе в 2021-м, а на 2022-й запланирована презентация зарядки в США и некоторых других странах.