Итоги-2021: 10 важнейших автомобильных инноваций и технологий прошлого года

Кризис полупроводников сильно ударил по автомобильной промышленности. И когда мы перестанем испытывать его последствия на себе — пока непонятно. Однако даже в таких стеснённых условиях инженеры продолжают развивать технологии и придумывать что-то новое. Вспоминаем главные инновации 2021 года.
В список недостатков электромобилей обычно заносят слишком долгую зарядку. Однако в скором времени этот аргумент фанатов ДВС может окончательно утратить актуальность. По крайней мере, на уровне технологий этот изъян электромобилей удалось минимизировать.
Речь идет о самой быстрой в мире зарядке для электрокаров, которую представила шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB. Терминал Terra 360 может менее чем за три минуты обеспечить электромобиль энергией, которой хватит на 100 километров пути. А на полную зарядку аккумулятора, вне зависимости от модели, уйдёт не более 15 минут! Причём к одному терминалу можно подключить до четырёх машин одновременно!
Первые сверхбыстрые терминалы для зарядки от ABB уже появились в Европе в 2021-м, а на 2022-й запланирована презентация зарядки в США и некоторых других странах.
Дисплей дополненной реальности Deep Reality, который дебютировал на прототипе WayRay Holograktor, настолько огромный, что в нём нашлось место даже... для контекстной рекламы! По задумке создателей, такие транспортные средства могли бы использоваться для перевозки пассажиров: если те согласны смотреть рекламу, то и стоимость поездки будет ниже.
Однако основная функция Deep Reality, под который выделили лобовое стекло целиком — это давать подсказки навигационной системы и выводить важные информационные сообщения. А в эпоху победивших беспилотников ветровое стекло можно будет использовать для видеоигр, просмотра соцсетей и экономии денег через просмотр рекламы.
Дисплей Deep Reality работает благодаря фотополимерной пленке, расположенной между слоями стекла, изображение на которую проецируют компактные лазеры. За счёт этого виртуальное изображение можно «помещать» в любую точку пространства, видимую через лобовое стекло.
Интересно, что угловатый дизайн кузова прототипа Holograktor разработан дизайнером Сашей Селипановым. В ходе этой работы он вдохновлялся русским конструктивизмом и агитационными плакатами времен раннего СССР. Вы ведь сразу это заметили, да?
В чём проблема обычного климат-контроля? Самостоятельно он может только поддерживать заданную температуру, но менять её под потребности водителя и пассажиров пока не умеет. Поэтому в компании Ferrari, которая в 2021 году запатентовала «климат-контроль будущего», решили этот недостаток исправить.
В новой системе климат-контроля используются тепловизионные камеры, которые определяют температуру тел водителя и пассажиров. На основе этих данных и выстраивается оптимальный режим работы системы.
О том, когда такая система доберётся до серийных моделей Ferrari, пока ничего неизвестно. Не исключено, что новый комплекс будет впервые применён на кроссовере Purosangue, который выйдет в 2022 году.
Оказывается, обновлять и дорабатывать можно не только серийные автомобили, но и концепт-кары. По этому пути пошли инженеры Mercedes-Benz, обновив в 2021 году прототип Vision AVTR, представленный годом ранее. Причём сделали это так изощренно, что концепт привлёк к себе ещё больше внимания, чем при первом появлении. Всё дело в том, что новая версия получила нейрокомпьютерный интерфейс, позволяющий управлять машиной силой мысли. Речь пока идёт только о переключении радиостанций, регулировке освещения и климата-контроля, а также о выборе маршрута к терминалам зарядки.
Принцип работы такой: пользователь концентрируется на символах, возникающих на передней панели. Как результат, в коре головного мозга появляется определенная реакция. Устройство на голове (да, его нужно надевать) считывает сигналы, анализирует и отдаёт команду на выполнение распознанной инструкции. Естественно, до серийного воплощения этой системы ещё далеко, но уже немного страшно, не правда ли?
Ученые из Австралии сделали важный шаг для легализации автомобилей-беспилотников. Они разработали технологию, позволяющую автомобилям словно «рентгеновским» зрением видеть препятствия, скрытые за другими машинами. И никакого вредного излучения не используется — система работает только на «умных» дорогах, оснащённых устройствами, которые способны обмениваться данными с машинами. Данные могут быть получены как со стационарных камер и систем наблюдения, так и с других транспортных средств, проехавших мимо препятствия чуть раньше. Принцип коллективного восприятия позволит автомобилю связываться с ними по беспроводному каналу так же, как и с другими машинами, и объединять полученную информацию в единую картину.
«Это кардинальное изменение как для управляемых человеком, так и для автономных транспортных средств, которое, как мы надеемся, существенно повысит эффективность и безопасность на дорогах», — заявил Эдуардо Небот, один из разработчиков системы. Вам не показалось, эту же систему предлагают устанавливать и на управляемые машины. Водители будут получать информацию с помощью технологий дополненной реальности, что позволит оперативно принимать правильные решения. Например, так можно оценить безопасность планируемого обгона.
Минувшей осенью компания Continental не только отпраздновала на выставке IAA в Мюнхене 40-летие разработки средств управления подушками безопасности, но и представила революционную новинку — «предиктивные» подушки, которые подстраивают свои алгоритмы срабатывания под обстоятельства аварии.
За счёт предаварийного мониторинга (функция называется Pre-Crash Safety Monitor) система может точнее подстраивать стратегию раскрытия подушек безопасности в зависимости от ситуации на дороге в момент аварии, параметров пассажиров и их положения в салоне и на кресле. Всё это пощволит задействовать подушки оперативнее, чем сейчас — не в момент удара, а ещё до него.
Кроме того, специальный клапан позволяет контролировать давление, с которым в подушку поступает наполняющий её поток газа. В ближайших планах — «обучить» клапан сбрасывать давление в момент касания туловища и головы человека поверхности подушки, что уменьшит эффект обратного отскока.
Электромотор можно использовать без коробки передач — на малых оборотах он выдаёт высокий крутящий момент, а по мере роста оборотов крутящий момент на колёсах падает. Поэтому трансмиссия такому силовому агрегату в городских услоавиях просто не нужна. Но инженеры Bosch пришли к выводу, что применение вариатора может поднять эффективность работы электродвигателя на четыре процента. Поэтому они разработали особый вариатор CVT4EV для электромобилей.
На низких скоростях вариатор понижает передаточное число, что позволяет электромобилю быстрее разгоняться и эффективнее преодолевать подъёмы, а более высокое передаточное число увеличивает максимальную скорость и снижает расход энергии для её поддержания. Такой вариатор окажется полезным и при буксировке груза, и при движении по бездорожью.
Компания Mazda в 2021 году представила систему Co-Pilot («Концепция второго пилота»), которой планируется оборудовать некоторые серийные автомобили уже в 2022 году. В чём её особенность? Водителям иногда становится плохо за рулём: у него может случиться сердечный приступ или он просто уснёт за рулём. И в этой ситуации авария становится практически неизбежной. Но что если с помощью камеры следить за состоянием водителя и, в случае проблем, доверять управление автомобиля роботу? Шанс избежать ДТП резко возрастает, а система автоматически предупредит медицинские службы об ухудшении самочувствия водителя.
В разработке передовой технологии от Mazda приняли участие крупные медицинские учреждения Японии, с помощью которых удалось собрать данные о том, как должен выглядеть здоровой водитель за рулём.
Система способна быстро распознать, когда водителю нужна неотложная медицинская помощь, безопасно остановить автомобиль и связаться со службами экстренной помощи. Причём, в случае экстренной ситуации автомобиль начнёт мигать аварийными огнями и подавать звуковой сигнал, чтобы предупредить окружающих.
Аналогичные системы сейчас разрабатывают также компании Toyota и Volkswagen.
Такой коленвал используется в греческом гиперкарае Chaos и выглядит как произведение искусства. Инженеры сделали его максимально лёгким, сохранив при этом прочную силовую структуру. Именно поэтому противовесы у коленвала выглядят так причудливо. С помощью технологии 3D-печати созданы также поршни и шатуны. В результате, 10-цилиндровый мотор объёмом 4 литра может выдавать 1982 Нм и безопасно раскручивать до максимальных 12200 оборотов минуту!
Автор проекта — Спирос Панопулос, который называет свою разработку «первым ультракаром» и обещает, что это будет самый быстрый серийный автомобиль в истории. Правда, серийным его можно назвать с натяжкой: в планах выпустить только 15—20 машин и продать их через аукцион Sotheby’s. Начальная цена базовой версии Earth Version с мотором мощностью 2000 л.с. — 5,5 миллиона евро, а в экстремальной версии Zero Gravity мощностью 3000 л.с. — 12,5 миллиона евро. Планируется, что первые покупатели получат свои машины уже в конце 2022 года.
Технические данные обещают устроить даже самого горячего и взыскательного арабского шейха: разгон до «сотни» — 1,55 секунды, до 300 км/ч — 7,1 секунды, а если найти подходящую дорогу и не испугаться, то Chaos, вероятно, можно будет разогнать до заявленных 500 км/ч!
Рекордный по плотности литий-металлический аккумулятор смогли разработать в Институте Гельмгольца в Ульме (HIU). Прорывная батарея способна выдавать вдвое больше энергии, чем современные литий-ионные аккумуляторы тех же размеров.
О том, что литий-металлические батареи обладают большей ёмкостью, было известно давно, но у них был ряд недостатков, которые ограничивали их коммерческое применение. В HIU смогли не только найти решения для типичных недостатков литий-металлических батарей, но и дополнительно повысить их характеристики. Для повышения ёмкости в новой конструкции использовали слоистый катод с низким содержанием кобальта и высоким содержанием никеля.
Один из ключевых недостатков литий-металлических батарей заключается в том, что катоды в них обычно вступают в реакцию с элементами электролита, что приводит к образованию трещин и деформации. В Институте Гельмгольца смогли предотвратить этот эффект благодаря нанесению на катод тонкого защитного слоя, а также использованию негорючего ионного жидкого электролита с двумя анионами (ILE) вместо популярного органического электролита LP30. Кроме того, удалось повысить долговечность аккумулятора: он сохраняет ёмкость в 88% даже после тысячи циклов заряда и разряда при нулевой и комнатной температурах. Но вот когда они появятся в массовом производстве — пока неизвестно.