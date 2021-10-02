Самые интересные участники ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка»

Автомобильный фестиваль с колёсным дресс-кодом. Фотопост
Подборки

Алексей Олефиренко

Неподалёку от польского Вроцлава состоялся ежегодный фестиваль тюнинга Ultrace 2021. Хотя мероприятие объединяет все направления автомобильного кастомайзинга, каждый год у него есть минимум одна тематическая зона. В этом году она была отдана машинам на легендарных дисках BBS.

Фирма является одним из известнейших в мире производителей колёсных дисков — как для гражданского использования, так и для автоспорта. Основанная в 1970 году Генрихом Баумгартнером и Клаусом Брандом, компания сразу же выстрелила на рынке с трёхкомпонентной моделью BBS-Mahle.

За более чем полувековую историю компания создала несколько десятков моделей, некоторые из которых стали культовыми. Особо популярны среди кастомайзеров BBS RS с классической «паутинкой», BBS LM с эффектными Y-образными спицами и пятиспицевые BBS RF, которые отлично подходят автомобилям 1970-х и 1980-х.

Несмотря на востребованность дисков BBS в автоспорте, их популярность в гражданском секторе нестабильна — и именно поэтому компания периодически оказывается на грани банкротства. Но недавно фирма стала частью KW — крупного производителя автомобильных амортизаторов. Надеемся, что теперь за её финансовое состояние можно не беспокоиться.

Да и количество машин с дисками BBS, которые посетили Ultrace, свидетельствует о том, что фанатов у марки — предостаточно!

Фотографии: Vladimir Ljadov для Speedhunters

Ваш любимый производитель дисков?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании