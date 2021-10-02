Автомобильный фестиваль с колёсным дресс-кодом. Фотопост

Несмотря на востребованность дисков BBS в автоспорте, их популярность в гражданском секторе нестабильна — и именно поэтому компания периодически оказывается на грани банкротства. Но недавно фирма стала частью KW — крупного производителя автомобильных амортизаторов. Надеемся, что теперь за её финансовое состояние можно не беспокоиться.