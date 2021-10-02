Автомобильный фестиваль с колёсным дресс-кодом. Фотопост

Алексей Олефиренко
Неподалёку от польского Вроцлава состоялся ежегодный фестиваль тюнинга Ultrace 2021. Хотя мероприятие объединяет все направления автомобильного кастомайзинга, каждый год у него есть минимум одна тематическая зона. В этом году она была отдана машинам на легендарных дисках BBS.
Фирма является одним из известнейших в мире производителей колёсных дисков — как для гражданского использования, так и для автоспорта. Основанная в 1970 году Генрихом Баумгартнером и Клаусом Брандом, компания сразу же выстрелила на рынке с трёхкомпонентной моделью BBS-Mahle.
За более чем полувековую историю компания создала несколько десятков моделей, некоторые из которых стали культовыми. Особо популярны среди кастомайзеров BBS RS с классической «паутинкой», BBS LM с эффектными Y-образными спицами и пятиспицевые BBS RF, которые отлично подходят автомобилям 1970-х и 1980-х.
Несмотря на востребованность дисков BBS в автоспорте, их популярность в гражданском секторе нестабильна — и именно поэтому компания периодически оказывается на грани банкротства. Но недавно фирма стала частью KW — крупного производителя автомобильных амортизаторов. Надеемся, что теперь за её финансовое состояние можно не беспокоиться.
Да и количество машин с дисками BBS, которые посетили Ultrace, свидетельствует о том, что фанатов у марки — предостаточно!