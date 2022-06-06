Автомобильных дилеров в России к концу года может стать вдвое меньше

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Кирилл Малышев
К концу текущего года количество официальных дилеров автомобильных брендов в России может сократиться вдвое. И такой сценарий генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова назвала в интервью «Ведомостям» оптимистичным.
Про сам «Рольф» в декабре прошлого года стало известно, что он переходит в собственность компании «Ключавто». Сделка должна была быть завершена в I квартале этого года. Однако из-за известных событий и последовавшего кризиса на авторынке она «поставлена на паузу».