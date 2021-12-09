Автомобильные постеры, которые вы захотите повесить на стену вместо обоев. Фотопост

Да, некоторые работы Андрея действительно повторяют друг друга — отличаются только машины, но не фон и ракурс. Это связано только с тем, что он готов сделать такой же арт, но с вашим автомобилем. И такую картину точно будет не стыдно повесить ни дома, ни в офисе.