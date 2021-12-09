Автомобильные постеры, которые вы захотите повесить на стену вместо обоев. Фотопост

Культура постеров умирает вместе с печатной прессой. Однако это совсем не значит, что плакаты должны кануть в небытие навсегда. Потому что это, в некоторой степени, — отдельный вид искусства. Именно так считает украинский художник Андрей Митро, инстаграм которого завален крутыми иллюстрациями, так и просящимися на стену!
Да, некоторые работы Андрея действительно повторяют друг друга — отличаются только машины, но не фон и ракурс. Это связано только с тем, что он готов сделать такой же арт, но с вашим автомобилем. И такую картину точно будет не стыдно повесить ни дома, ни в офисе.
Короче говоря, обязательно загляните на страницу Андрея. Если и не для заказа картины, то хотя бы просто для того, чтобы полюбоваться его работами.