Автомобильные марки, которые действительно ушли из России
Константин Новацкий
Несмотря на то, что всю весну наш рынок подсчитывал потери, окончательно из России ушли только несколько брендов: так, чтобы с ликвидацией представительств, сворачиванием производства и роспуском сотрудников. При этом большинство зарубежных марок пытаются приспособиться к новым условиям и пока не делает судьбоносных заявлений. Среди них — и большой Volkswagen, и маленькая Ferrari, и глобальный Stellantis, и дуэт Hyundai-Kia, ещё зимой готовивший новинки для РФ. Но некоторые бренды Россию всё-таки покинули. Рассказываем, какие именно.
Самая яркая и во многом историческая потеря для российского рынка — марка Renault. В конце весны французский производитель отказался от своих активов и передал их российскому правительству и правительству Москвы. Столичный завод «Рено Россия» (бывший «Автофрамос»), на котором выпускались кроссоверы Arkana, Kaptur и Duster, был остановлен и переведён на баланс города. В июне предприятие получило новое имя (АО «Московский автомобильный завод "Москвич"») и новую миссию — массовую сборку автомобилей под одноимённым брендом. А доля Renault в АвтоВАЗе досталась НАМИ.
При этом теоретически возвращение компании Renault на наш рынок в каком-то обозримом будущем не исключается. Уходя из России, концерн предусмотрел возможность обратного выкупа своей доли в АвтоВАЗе в течении шести лет, что позволяет возобновить инвестиции в предприятие. К тому же, по подсчётам французов, камбэк бренда обойдётся примерно во столько же, сколько стоил уход — пусть и в большие, но всё же в подъёмные для автогиганта суммы. Да и модели марки с ромбом на радиаторной решётке совсем из РФ не пропадут. АвтоВАЗ, по слухам, сможет выпускать Duster, а также новые Logan и Sandero под маркой Lada, если захочет этого и сможет найти способ поставки комплектующих.
Что касается обслуживания проданных в России машин Renault, то им, как и прежде, будут заниматься дилеры марки, а запчасти и комплектующие поставит компания «Лада-Имидж».
Самое громкое и скоротечное расставание с нашим рынком случилось в середине апреля: спустя полтора месяца после приостановки поставок американский концерн General Motors объявил о полном уходе из России. В представительстве GM начался процесс расформирования, а под запретом для клиентов оказались вседорожники брендов Cadillac и Chevrolet. Причём, проблемы с доставкой коснулись даже тех, кто успел предоплатить свои Escalade, XT5 и Tahoe. А 19 апреля дилеры получили письма о том, что концерн не только прекратил поставки автомобилей, но также отказался от поддержки по гарантии, поставки запчастей и предоставления других услуг даже действующим клиентам!
Обе входящие в General Motors марки до последнего момента продавали в России исключительно внедорожники и кроссоверы. Помимо полноразмерных Escalade и Tahoe, в модельном ряду марок были модели поменьше: XT4, XT5, XT6, а также Trailblazer и Traverse. Теперь официально их купить невозможно. Впрочем, в случае отсутствия в России официального представительства этих марок бывшие дилеры вполне могут организовать поставки машин и запчастей по параллельному импорту.
В начале марта об остановке экспорта в Россию почти одновременно объявили японские компании Honda и Mazda. Но если у Мазды в нашей стране развёрнуто собственное сборочное предприятие (и даже не одно!), то для Хонды санкционные ограничения отрезали последнюю нитку, связывающую автомобильную часть бренда с нашим рынком. Более того, ещё в 2020 году анонсировалось скорое прекращение российских поставок кроссоверов CR-V и Pilot, так что нынешний кризис лишь ускорил давно запущенные процессы.
Однако полностью уходить с российского рынка компания Honda не собирается. Фирма продолжит поставлять в РФ мотоциклы и силовую технику, а также обслуживать ранее проданные автомобили. Но сейчас из-за проблем с логистикой возможны перебои с поставками запчастей, в том числе для ремонта по гарантии.
Расставание с китайским брендом Lifan вышло странным и почти незаметным. В середине весны на фоне низкого спроса марка действительно завершила продажи в России, реализовав лишь восемь машин за три месяца. При этом никаких заявлений об уходе в компании не делали, а официальный сайт замер на новостях 2020 года.
Весной 2022-го российское представительство марки начало подавать признаки жизни. В офисе говорят, что техническое и гарантийное обслуживание работает в штатном режиме. Более того, дистрибьютор сообщил, что в РФ прямо сейчас можно купить Лифаны без пробега! Оказывается, у дилеров остались какие-то запасы машин, правда самые свежие из них были выпущены в 2018 году.
Куда более интересен потенциальный приход в Россию нового бренда, связанного с Lifan. Если это случится, то на нашем рынке появятся автомобили марки Livan — электрокары и модели, оснащённые ДВС. Собственно, в «Лифан Мотор Рус» прямо сейчас заняты анализом рынка и изучением перспектив.
Кризис и санкции ударили и по молодым стартапам, в числе которых оказался автомобильный проект Arrival, запущенный экс-директором Yota Денисом Свердловым. Месяц назад разработчик электрокаров для коммерческих перевозок объявил об уходе с рынка и закрытии российского офиса. Возобновлять деятельность в нашей стране компания не планирует.
Правда, Arrival изначально задумывался как глобальный проект: британская фирма располагает центрами разработки и исследований в нескольких странах. До последнего момента в географии стартапа была и Россия, где создавалось программное обеспечение для электрокаров: фургонов доставки и моделей для такси. Закрытие офиса в РФ, однако, не привело к увольнению команды — ключевых сотрудников перевозят в Грузию, где планомерно организуется новый центр для разработки ПО.