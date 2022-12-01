Автомобильные аксессуары, за которые водителю выпишут штраф

Екатерина Демишева
Дефлекторы, защитные наклейки на фары, длинная антенна — это лишь часть автомобильных аксессуаров, из-за которых водителя могут оштрафовать, а его машину снять с регистрации. И сотрудники ГИБДД регулярно проводят по всей стране рейды в поисках незаконного тюнинга.
Все требования к изменениям в автомобилях прописаны в Техническом регламенте о безопасности колёсных транспортных средств Таможенного союза. И любое нестандартное оборудование, которое не вписано в ОТТС автомобиля (одобрение типа транспортного средства), может вызвать проблемы как во время регистрации машины, так при простой проверке на дороге. Рассказываем, какие из знакомых многим аксессуаров на самом деле вне закона.
Дефлекторы и спойлеры
Установка безобидных накладок на боковые окна, позволяющих приоткрыть стекло во время дождя или снегопада, может привести к штрафу. Дефлекторы производят из пластика или поликарбоната и продают в любом автомобильном магазине, но их установка незаконна, а автомобиль с таким тюнингом не пройдёт технический осмотр. Считается, что такие устройства ухудшают обзорность с водительского места, что является прямым нарушением Техрегламента.
Не менее строго инспекторы относятся к незаводским спойлерам, которые автомобилисты устанавливают на крышки багажников. По закону, установка нештатного спойлера — внесение изменений в конструкцию автомобиля, и для его легализации требуется специальный документ после проверки на безопасность в лаборатории. А вот к спойлерам, установленным на заводе (или которые продают бренды в качестве заводского тюнинга), претензий быть не может.
Наклейки на ветровое стекло и фары, нештатный ксенон
Любые нештатные наклейки на лобовое стекло, согласно Техрегламенту, мешают обзорности. Правила разрешают лишь полосу прозрачной цветной плёнки шириной не более 140 мм в верхней части ветрового стекла — и ничего больше. Любые другие наклейки или надписи вне закона. Более того, формально запрещены и любые дополнительные устройства вроде видеорегистратора или крепления для навигатора, попадающих в зону обзора лобового стекла — при их наличии владельцу откажут в прохождении техосмотра.
Защитные антигравийные и цветные наклейки на фары тоже приравниваются к изменениям в конструкции автомобиля. Инспектор может потребовать снять их на месте остановки, потому что такие наклейки могут менять светопропускание и цвет осветительных приборов, а это категорически запрещено. По той же причине строго запрещается устанавливать в фары или противотуманки нештатные лампы, которые меняют режим работы, яркость и направление светового пучка. Помимо штрафа в 500 рублей за такое нарушение предусмотрено лишение прав на срок до года.
Шторки на окнах и сильная тонировка
Водителям запрещается тонировать ветровое и передние боковые стёкла. Их уровень светопропускания должен составлять не менее 70%. При этом заводские стёкла обычно уже имеют лёгкое напыление, так что любая дополнительная тонировка может привести к превышению пороговые значения. За соблюдением этих норм ГИБДД следит строже всего, а особенно часто рейды на незаконную тонировку устраивают в летний период. Большинство водителей отделывается штрафом и устранением тонировки на месте — плёнку сдирают прямо на глазах инспектора. Но иногда доходит и до ареста — если водитель не выполнил выписанное ему ранее предписание об устранении тонировки.
Вопросы у инспекторов ГИБДД вызывают и съёмные шторки, если водитель не убирает их во время движения автомобиля. Такие устройства также считаются помехой обзорности. Формально защищать салон от солнца такими шторками можно, но только когда машина находится на стоянке.
Длинная антенна
Установка длинной (либо выдвижной) антенны для магнитолы или СВ-радиостанции тоже считается внесением изменений в конструкцию автомобиля, так как антенны входят в перечень устройств, влияющих на безопасность движения. Антенна, по мнению ГИБДД, может стать причиной серьёзных травм пешеходов во время аварии.
На автомобильных форумах можно найти десятки сообщений о дорожных проверках автомобилей с выдвижными антеннами. По примеру тонировки сотрудники ГИБДД могут потребовать устранить нарушение на месте, либо выпишут предприсание об устранении нарушения.
При этом вопросов к штатному оборудованию не будет, даже если речь идёт о выдвижных антеннах метровой длины, которые ставились на старые, в том числе советские автомобили в заводских условиях.
Кенгурятники, накладки на бампер и фаркопы
Защитные дуги на бамперах, известные как кенгурятники, а также любые другие кустарные накладки — тоже под запретом. С таким оборудованием машина точно не пройдёт техосмотр и не получит регистрацию. Более того, ГИБДД часто отказывает в регистрации автомобилей с тюнингом от именитых ателье без документов от российской лаборатории. С такими историями часто сталкиваются владельцы доработанных машин с установленным ещё в дилерском центре обвесом кузова.
Вне закона может оказаться и фаркоп, установленный на стороне. Во-первых, его установка может вообще не предусматриваться действующим ОТТС (например, если он перекрывает светотехнику или номер). Во-вторых, само устройство не всегда отвечает требованиям безопасности. Поэтому фаркоп должен иметь лабораторный сертификат и соответствовать данному автомобилю — только в таком случае претензий не будет.
Колёса и диски нештатного размера
По требованиям Техрегламента запрещается устанавливать на автомобиль колёса и диски нештатного размера (то есть такого, который отсутствует в ОТТС) — как более крупные, так и маленькие. Разрешённые размеры обычно указываются на табличке на внутренней боковой части дверного проёма машины. Установка нештатных колёс может привести к ухудшению тормозной динамики, искажению показаний спидометра — всё это негативно сказывается на безопасности. Более того, к нештатному оборудованию можно отнести даже покупные колпаки на диски!
Автомобили с нерегламентированными колёсами и дисками должны пройти лабораторные испытания на безопасность. Только после получения одобряющих документов машину можно будет легально поставить на учёт.
Как наказывают нарушителей и стоит ли спорить
Если автомобиль с изменениями в конструкции остановили на дороге, нарушителю выпишут протокол по ч.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Статья предусматривает штраф 500 рублей или предупреждение. Одновременно с этим инспектор вынесет предписание об устранении нарушения, согласно которому водитель обязан в течение 10 дней демонтировать запрещённый элемент. Если этого не сделать, то при следующей остановке санкции будут строже: инспектор может приостановить регистрационный учёт автомобиля, а водителя — арестовать за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
«В ГИБДД ссылаются на то, что установленное оборудование не является штатным, а производитель дополнительных элементов не прошёл оценку на соответствие требованиям безопасности в составе конкретной модели автомобиля. Далее следует штраф и требование об устранении с угрозой в будущем привлечь к ответственности за неподчинение», — подтвердил в беседе с Журналом Авто.ру ведущий юрисконсульт Европейской юридической службы Орест Мацала.
По мнению юриста, во многих случаях действия сотрудников ГИБДД можно попытаться обжаловать. Если инспектор ГИБДД определил нарушение «на глаз», когда точно понять, подходит ли оборудование под критерии штатного, сложно. В пример Мацала приводит решение Прокопьевского районного суда Кемеровской области 2016 года, когда собственник смог отстоять дополнительное оборудование и отменить штраф. Однако на практике такое происходит крайне редко, и суды, не имея практики, просто встают на сторону инспекторов.
«Проблема в том, что водители не пользуются своим правом на обжалование. Сама установка оборудования не должна автоматически означать ответственности только по той причине, что оборудование не предусмотрено производителем. Нужно доказать, что установка этого оборудования влияет на безопасность дорожного движения», — считает юрист.
На практике, утверждает Мацала, всё наоборот — автомобилистов обязывают посредством дорогостоящих и долгих лабораторных исследований доказать, что внештатное оборудование безопасно. Хотя логичнее требовать от ГИБДД доказательств того, что оборудование является опасным.