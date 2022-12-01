Автомобильные аксессуары, за которые водителю выпишут штраф

Как наказывают нарушителей и стоит ли спорить

Если автомобиль с изменениями в конструкции остановили на дороге, нарушителю выпишут протокол по ч.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Статья предусматривает штраф 500 рублей или предупреждение. Одновременно с этим инспектор вынесет предписание об устранении нарушения, согласно которому водитель обязан в течение 10 дней демонтировать запрещённый элемент. Если этого не сделать, то при следующей остановке санкции будут строже: инспектор может приостановить регистрационный учёт автомобиля, а водителя — арестовать за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

«В ГИБДД ссылаются на то, что установленное оборудование не является штатным, а производитель дополнительных элементов не прошёл оценку на соответствие требованиям безопасности в составе конкретной модели автомобиля. Далее следует штраф и требование об устранении с угрозой в будущем привлечь к ответственности за неподчинение», — подтвердил в беседе с Журналом Авто.ру ведущий юрисконсульт Европейской юридической службы Орест Мацала.

По мнению юриста, во многих случаях действия сотрудников ГИБДД можно попытаться обжаловать. Если инспектор ГИБДД определил нарушение «на глаз», когда точно понять, подходит ли оборудование под критерии штатного, сложно. В пример Мацала приводит решение Прокопьевского районного суда Кемеровской области 2016 года, когда собственник смог отстоять дополнительное оборудование и отменить штраф. Однако на практике такое происходит крайне редко, и суды, не имея практики, просто встают на сторону инспекторов.

«Проблема в том, что водители не пользуются своим правом на обжалование. Сама установка оборудования не должна автоматически означать ответственности только по той причине, что оборудование не предусмотрено производителем. Нужно доказать, что установка этого оборудования влияет на безопасность дорожного движения», — считает юрист.

На практике, утверждает Мацала, всё наоборот — автомобилистов обязывают посредством дорогостоящих и долгих лабораторных исследований доказать, что внештатное оборудование безопасно. Хотя логичнее требовать от ГИБДД доказательств того, что оборудование является опасным.