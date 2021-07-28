Автомобильная Вальхалла в шведском лесу. Фотопост

Свалки заброшенных машин всегда волнуют автомобильных энтузиастов. Некогда блестящие автомобили доживают свой век под слоем ржавчины, что вызывает грусть и интерес одновременно. Обычно такие свалки расположены на замызганных промышленных окраинах, поэтому их эстетика довольно специфична.

Совсем другое дело — кладбище классических машин в одном из лесов Швеции, где навечно припаркованы около тысячи старых автомобилей. Можно легко себе представить, что сейчас из-за дерева выйдет старый тролль и проведёт вам экскурсию по всем своим владениям.