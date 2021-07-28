Заедем? 6 необычных мест, куда пускают на машине

Автомобильная Вальхалла в шведском лесу. Фотопост

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Василий Кириллов

Свалки заброшенных машин всегда волнуют автомобильных энтузиастов. Некогда блестящие автомобили доживают свой век под слоем ржавчины, что вызывает грусть и интерес одновременно. Обычно такие свалки расположены на замызганных промышленных окраинах, поэтому их эстетика довольно специфична.

Совсем другое дело — кладбище классических машин в одном из лесов Швеции, где навечно припаркованы около тысячи старых автомобилей. Можно легко себе представить, что сейчас из-за дерева выйдет старый тролль и проведёт вам экскурсию по всем своим владениям.

Большинство автомобилей в этом магическом месте были выпущены в 1950–1960-х. Разумеется, тут масса машин Saab и Volvo, но знатоки рассмотрят в безжизненных кузовах то, что когда-то называлось Ford, Sunbeam, Buick, Opel, Renault и Fiat. Но один из самых распространённых типов местных автомобилей — это культовые бусики VW T1 Transporter и, конечно, VW Beetle.

Загадок в появлении этого места почти нет. Когда-то эту свалку можно ещё было назвать стоянкой: в 1950-х два брата-предпринимателя начали собирать здесь автомобили, продавать запчасти и неплохо на этом зарабатывать. После войны новые автомобили были недоступны большинству людей, поэтому многие продолжали ездить на старых, а для поиска запчастей отлично подходили подобные «разборки».

Когда в 1967 году Швеция перешла на правостороннее движение, свалка разрослась до огромных размеров. Машины добавлялись сотнями, потому что их стали привозить не только из соседних скандинавских стран, но и со всей Европы. Братья закрыли бизнес в 1980-х — часть машин была распродана, но сотни до сих пор остаются здесь на вечной стоянке. Говорят, что в свои лучшие годы кладбище автомобилей было в три раза больше того, что вы можете увидеть сегодня.

Фотографии: obsidianurbexphotography.com

Вы бывали на кладбищах автомобилей?

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