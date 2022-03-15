Автомобильная коллекция, которую лучше изучать с попкорном в руках. Фотопост
Александр Мирошкин
Если вы любите кино и автомобили (и автомобили в кино), то новая экспозиция, открывшаяся в лос-анджелесском музее Петерсена, точно придётся вам по душе. Ведь в одном из залов одной из самых крупных выставок машин в мире теперь располагается экспозиция, посвященная транспорту из культовых фильмов и блокбастеров!
Естественно, особые места выделены машинам, которые легко узнают даже те, кто не смотрел фильмы с их участием. Например, Бэтмобиль из «Бэтмена» Тима Бёртона, вышедшего в 1989 году. Человека-летучую мышь в той ленте сыграл Майкл Китон. А ещё в экспозиции есть универсал Ecto-1 оригинальных «Охотников за привидениями» и даже DeLorean DMC-12 в соответствующем декоре из «Назад в будущее».
При этом в экспозицию попали и менее узнаваемые, но не менее впечатляющие автомобили. Например, безымянный внедорожник из приключенческой ленты Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».