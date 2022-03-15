Автомобильная коллекция, которую лучше изучать с попкорном в руках. Фотопост

Естественно, особые места выделены машинам, которые легко узнают даже те, кто не смотрел фильмы с их участием. Например, Бэтмобиль из «Бэтмена» Тима Бёртона, вышедшего в 1989 году. Человека-летучую мышь в той ленте сыграл Майкл Китон. А ещё в экспозиции есть универсал Ecto-1 оригинальных «Охотников за привидениями» и даже DeLorean DMC-12 в соответствующем декоре из «Назад в будущее».