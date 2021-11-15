Автомобильная классика на парковке торгового центра: как устроен необычный автомузей в Санкт-Петербурге

На минус второй этаж торгово-развлекательного центра Питерлэнд можно попасть разве что по ошибке: там расположена служебная парковка. А стоянка для посетителей находится этажом выше. Впрочем, особо внимательные граждане, заинтригованные вывеской Retro Car Show в центре главного холла ТРЦ, наверняка отправятся в самую глубь подземелья целенаправленно: там их ждёт награда — занимательная коллекция классических американских машин. И не только!
Как музей Retro Car Show оформился не сразу. Изначально это вообще была разовая акция продолжительностью всего несколько дней: в 2014 году парни из мастерской Muscle Garage, набившие руку на реставрации и продаже американских машин, договорились с руководством свежепостроенного Питерлэнда о создании временной выставки — этакого фестиваля для владельцев старых тачек. Костяк экспозиции составили уже готовые работы, а также автомобили клиентов и друзей гаража. Опыт оказался позитивным, и его было решено не только повторить, но и закрепить. Так спустя год на служебной парковке ТРЦ появилась отгороженная территория уже в статусе музея.
Вообще сам формат Retro Car Show подразумевает своего рода симбиоз: владельцы отдают машины на доверительное хранение в тёплом сухом помещении, а музей получает интересный набор техники, привлекая посетителей. Состав и количество экспонатов постоянно меняются, хотя отдельные машины не покидают насиженные места годами. Лишь летом выставка заметно редеет: многие владельцы извлекают свои сокровища из подземелья на тёплый сезон. А ближе к холодам возвращают обратно на зимовку.
Но везёт не всем: вместимость выставки ограничена — помещается максимум 70–75 машин. Если вдруг на горизонте возникнет какой-либо экспонат особой примечательности, то организаторы шоу отдадут предпочтение именно ему.
Главными объектами притяжения выступают «американцы». Преимущественно, это классические модели золотой эпохи заокеанского автомобилестроения — 50–70‑е годы прошлого века. Редкий в наших краях Hudson Hornet 1952 года, невероятной красоты Lincoln Continental 1966‑го, эффектный Ford Thunderbird 1964, пара Кадиллаков — плюс пачка масл-каров, вызывающих эйфорию не только у петролхэдов. Вот за чем народ сюда тянется!
Hudson Hornet 1952 года на фото ниже — это весьма узнаваемая внешность и просторный салон. Кстати, на машине можно прокатиться: летом она сдаётся в прокат — правда, исключительно с водителем. И именно эта модель послужила прототипом для одного из главных героев мультфильма «Тачки» — Дока Хадсон.
Есть в музее и ещё один персонаж из того же мультика — Кинг, он же Ченг Тюнинг. А в миру — 1970 Plymouth Superbird. Правда, это не оригинал, а реплика, переделанная из Plymouth Satellite того же семидесятого года. Зато автограф наскаровского гонщика Ричарда Петти на заднем антикрыле — всамделишный!
Впечатляющий Lincoln Continental четвёртого поколения выпускался с 1961 по 1969 год. Экземпляр на фото ниже датирован 1966‑м. Кстати, эта модель удачно засветилась в самом первом фильме «Матрица» — правда, там был не кабриолет, а седан, и к тому же чёрного цвета.
Одной из главных особенностей этой модели стали распашные двери, где задние открывались против хода. Дабы предотвратить их открытие на скорости, конструкторы предусмотрели на передней панели специальную сигнальную лампу, которая гасла лишь в том случае, когда двери были полностью закрыты.
А вот для любителей ковриков Eva в аду существует отдельный котёл. Вероятно, владелец машины, устилая ими пол Линкольна, руководствовался соображениями практичности — эта машина также сдаётся в аренду для всякого рода торжеств.
Ford Thunderbird четвёртого поколения производился с 1964 по 1966 год на заводе в Уиксоме, штат Мичиган. Этот экземпляр с кузовом хардтоп-купе датирован первым годом выпуска модели.
Помпезный 1951 Cadillac Fleetwood Series 75 зимой стоит в музее, а летом катает молодожёнов по Питеру.
На Retro Car Show можно увидеть сразу несколько Dodge Challenger разных годов выпуска — как восстановленные в оригинал, так и творчески переосмысленные. Например, зелёное купе превратили в реплику гоночной версии T/A. Это обозначение расшифровывается как Trans Am — такое название носила гоночная серия, основанная в 1966 году.
А на фото ниже тоже зелёный, но уже Charger. Слева же от него — ещё одна мускулистая реплика, но уже на основе фастбека Ford Mustang, переделанного в Элеонору — Shelby GT500 1967 года из фильма «Угнать за 60 секунд».
Подготовленный для дрэга Chevrolet Camaro SS 1968. Под капотом этого монстра прячется собранный на бигблоке карбюраторный V8 объёмом 7,5 литра мощностью около 600 сил.
Крупная рыба — 1974 Chevrolet Suburban. Это поколение серии C/K выпускалось с 1974 по 1991 год.
Сейчас в коллекции Retro Car Show есть техника самой разной национальной принадлежности, что обусловило тематическое деление экспозиции. В японском уголке обитают несколько нарядных экземпляров разной степени аутентичности — что-то на стенсе, что-то с прицелом на дрифт.
Toyota Chaser третьего поколения (GX71) — стенс-проект. В середине восьмидесятых в Японии очень полулярны были седаны с закосом под хартоп, когда стёкла дверей прикрывали центральную стойку кузова.
Европейская часть экспозиции представлена преимущественно немецкими янгтаймерами из Мюнхена и Штутгарта. Баварская часть представлена вполне стоковой на вид парой седанов М5 поколений Е34 и Е39, а также редким спортседаном Alpina B10 Bi‑Turbo — также в «тридцать четвёртом» кузове.
Три пятёрки — одна другой краше! Спортседан М5 в кузове E34 оснащался рядными «шестёрками» S38 объёмом 3,6 либо 3,8 л мощностью 315 и 340 сил соответственно.
Специально для эм-пятой были созданы разноширокие кованые диски 21 стиля — на фото именно они. Пятиконечные «серпы» — это, на самом деле, пластиковые накладки, которые для правого и левого бортов завёрнуты в разные стороны.
Разработанный на основе BMW 535i седан Alpina B10 Bi‑Turbo был представлен в 1989 году на Женевском автосалоне. Выпуск продолжался до 1994 года, а всего было собрано 507 машин. Шестицилиндровый двигатель M30 был основательно доработан: цилиндропоршневая группа, ГРМ, впуск и выпуск — всё здесь своё. Ну и, само собой, появились две турбины Garrett T25 вкупе с крупным интеркулером. Отдача составила 360 сил и 552 Нм, а первую сотню с места Alpina B10 Bi‑Turbo набирала за пять секунд!
Бодро выглядят и Мерседесы, но тут тоже не обошлось без улучшайзинга. Например, седан W126 и универсал S124 владельцы занизили и оснастили далёкими от стока колёсами. Вроде и симпатично, но как-то не по-музейному. На переднем плане — Mercedes-Benz W123, а чуть подальше виднеется мерседесовский флагман той же эпохи — W116.
Именно W116 стал официально именоваться S‑классом. Это был один из первых в мире автомобилей, для которого антиблокировочная система тормозов стала штатным оборудованием.
После рестайлинга 1993 года Mercedes-Benz W124 был записан в Е‑класс. Голубая машина — универсал S124, окрашенный в редкий заказной цвет Beryl Metallic. Из особенностей конкретно этого экземпляра стоит отметить кастомное расширение кузова в духе топ-модели E 500, которая существовала исключительно в ипостаси седана.
Присутствует на выставке и отечественная техника, но на фоне иностранных автомобилей она не представляет особой культурной ценности. Разве что электрическая Ока 1994 года — вы слыхали о такой? А она есть! Редкая вещица: на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа было сделано всего 20 экземпляров ВАЗ-1111Э.
Конкретно этот электромобиль ВАЗ-1111Э не всегда выглядел так нарядно, как сейчас. Когда-то он служил для испытаний аккумуляторных батарей, которые разрабатывал НИАИ «Источник», а после встал на прикол и полтора десятка лет старел где-то на задворках под открытым небом. Сейчас российская «тесла» отреставрирована и экспонируется на Retro Car Show.
А вот выставленный неподалёку ГАЗ-24 ничем не примечателен. А ещё ему явно не помешала бы реставрация.
Довоенной техники немного. Например, синяя Tatra 57A Sport 1936 года с типичной для марки конструкцией, где кузов крепится к хребтовой раме с центральной трубой.
Чуть подальше — на фото внизу — виднеются BMW 321 образца 1937 года и Mercedes-Benz 170 V. Жёлтый Мерседес (как у Штирлица!), правда, не кажется аутентичным — в такие цвета эту модель вряд ли красили.
Самый престарелый экспонат выставки — Buick 27-116, который был выпущен в 1929 году.
За возможность приобщиться к миру иностранной автокультуры придётся заплатить: 500 рублей для взрослого и от 0 до 300 рублей для ребёнка (в зависимости от возраста). Трогать экспонаты и залезать внутрь нельзя — машины неспроста огорожены. Ведь организаторы выставки несут ответственность за раритеты перед их владельцами. Впрочем, на винтажную технику и просто поглазеть интересно — в конце концов, такие машины у нас на дорогах не валяются. Да и ездят по ним крайне редко.
Retro Car Show
Адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский пр., 72, ТРЦ «Питерлэнд», -2 этаж
Режим работы: с 12:00 до 22:00 без выходных
Стоимость: 500 рублей для взрослых