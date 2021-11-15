Автомобильная классика на парковке торгового центра: как устроен необычный автомузей в Санкт-Петербурге

Вообще сам формат Retro Car Show подразумевает своего рода симбиоз: владельцы отдают машины на доверительное хранение в тёплом сухом помещении, а музей получает интересный набор техники, привлекая посетителей. Состав и количество экспонатов постоянно меняются, хотя отдельные машины не покидают насиженные места годами. Лишь летом выставка заметно редеет: многие владельцы извлекают свои сокровища из подземелья на тёплый сезон. А ближе к холодам возвращают обратно на зимовку.

Но везёт не всем: вместимость выставки ограничена — помещается максимум 70–75 машин. Если вдруг на горизонте возникнет какой-либо экспонат особой примечательности, то организаторы шоу отдадут предпочтение именно ему.