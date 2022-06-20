В России появился новый автомобильный бренд Omoda из Китая

Эксперты признали ретромобили менее вредными для природы, чем электрокары

Новости

Дмитрий Елизаров

Классические автомобили с ДВС наносят окружающей среде меньше вреда, чем современные электромобили. К такому выводу пришли специалисты по страхованию ретромобилей из британской компании Footman James. Базируется вывод на данных о среднегодовом пробеге местной автоклассики и сведений об «углеродном следе», который оставляет производство электрокаров.

Читайте нас в Дзене!
  • По данным аналитиков, среднегодовой выброс углекислого газа классического автомобиля составляет около 560 килограммов, так как его пробег в течение года не превышает 2000 километров. Владельцы ретрокаров стараются их беречь и не эксплуатируют в обычном режиме.
  • Современные автомобили с ДВС имеют гораздо меньшие значения выбросов в пересчёте на километр, однако их чаще всего используют для ежедневных поездок. Кроме того, серьёзный вред окружающей среде наносит их производство. При сборке автомобиля с ДВС среднего класса, например, VW Golf, в атмосферу попадает 6,8 тонны СО2.
  • Электрокары вообще не портят воздух в процессе эксплуатации. Однако их «углеродный след» ещё масштабнее: к примеру, производство электромобиля Polestar 2 привносит в окружающую среду 26 тонн углекислого газа. Обычному автомобилю, чтобы сравняться с этим показателем, потребуется более 40 лет эксплуатации.
  • Аналитики компании утверждают, что две трети опрошенных ими владельцев классических автомобилей обеспокоены возможными измененими климата. Половина из них готова исспользовать какие-то схемы, чтобы компенсировать наносимый вред.

О каких именно технологиях идёт речь, не уточняется, однако в Европе появляется всё больше предложений по переводу классических машин на электротягу. ДВС в этом случае меняют на связку электродвигателя и батареи, причём в большинстве случаев аутентичная конструкция автомобиля не страдает, а все изменения — обратимы.

Классическая машина с ДВС или современный электрокар?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение