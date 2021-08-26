Автомобиль-ксеноморф и красивая британская провинция. Мистический фотопост

У британской марки TVR не слишком счастливая история. Компания много раз меняла владельцев, неоднократно банкротилась и регулярно вписывалась в сомнительные проекты. Свежий пример: новый TVR Griffith, анонсированный ещё в 2017 году, который до сих пор так и не стал серийным! Хотя заказы на него принимаются уже давно.