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Автомобиль-ксеноморф и красивая британская провинция. Мистический фотопост
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Алексей Олефиренко

У британской марки TVR не слишком счастливая история. Компания много раз меняла владельцев, неоднократно банкротилась и регулярно вписывалась в сомнительные проекты. Свежий пример: новый TVR Griffith, анонсированный ещё в 2017 году, который до сих пор так и не стал серийным! Хотя заказы на него принимаются уже давно.

Но в чём TVR точно нельзя обвинить, так это во вторичности! Спорткары британской марки всегда были не похожими ни на что другое — особенно если говорить о моделях, созданных на рубеже веков. Отличный пример — купе Tuscan Speed Six, которое попало в объектив фотографа Виргилиу Андоне.

Этой машине уже 21 год, а она до сих пор выглядит актуально. И необычная внешность не един­ственный козырь Tuscan Speed Six. Купе набирает 97 километров в час за 3,7 секунды, а это уровень актуальных спорткаров! Обеспечивает это рядная атмосферная «шестёрка» Red Rose, которая с четырёх литров рабочего объёма выдаёт 385 лошадиных сил и 468 Н·м крутящего момента.

Более того, у TVR нет не только лаунч-контроля, но и системы стабилизации, подушек безопасности и даже АБС. Поэтому, если вы не слишком уверены в своих водительских навыках, то этой машиной лучше наслаждаться со стороны. Или на фотографиях.

Фотографии: Virgiliu Andone

Слышали о марке TVR?

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