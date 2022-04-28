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Автомобили VW лишатся функций безопасности из-за дефицита микрочипов

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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen перестанет устанавливать на новые автомобили для рынка США ряд опций, требующих микроэлектронных компонентов. Как пишет Edmunds, это прежде всего некоторые ассистенты безопасности, а также, к примеру, премиальная акустика и фаркопы. При этом глава концерна General Motors Мэри Барра заявила, что кризис микрочипов уже на исходе.

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  • Сразу пять моделей для рынка США лишатся функции мониторинга слепых зон с возможностью предупреждения о приближении автомобилей сбоку. Это кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport, Taos и Tiguan, а также седан Jetta. Отказ от этого ассистента уменьшит цену автомобилей на 450–500 долларов.
  • Хот-хэтчи Golf GTI и Golf R останутся без акустической системы Harman Kardon из девяти динамиков и подешевеют на 375 долларов. Ещё 550 долларов покупателям больших вседорожников Atlas и Atlas Cross Sport сэкономит отказ производителя от установки фаркопа.
  • Отдельно отмечается, что эти ограничения коснутся автомобилей Volkswagen только в базовых комплектациях: наиболее насыщенные версии продолжат оснащать как и раньше.
  • По мнению главы GM Мэри Барра, которое приводит Autoevolution, ситуация с микроэлектронными компонентами значительно улучшится во второй половине года. Это позволит концерну увеличить объёмы производства на 30% по сравнению с 2021 годом.
  • Барра связала возможное увеличение предложения микрочипов с изменением структуры спроса на них. К примеру, падают продажи мобильных гаджетов, резко взлетевшие во время пандемии, и производители электронных компонентов смогут увеличить своё предложение для автомобильной промышленности.

Ранее перестала оснащать свои автомобили некоторыми электронными функциями и компания Audi. Среди функций, которых лишились машины для американского рынка, упоминались круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.

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