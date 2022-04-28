Автомобили VW лишатся функций безопасности из-за дефицита микрочипов

Сразу пять моделей для рынка США лишатся функции мониторинга слепых зон с возможностью предупреждения о приближении автомобилей сбоку. Это кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport, Taos и Tiguan, а также седан Jetta.

Отказ от этого ассистента уменьшит цену автомобилей на 450

–500 долларов.