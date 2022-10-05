Автомобили возрождённого бренда Scout не будут иметь ничего общего с Volkswagen

Дмитрий Елизаров
Компания Volkswagen объявила о возрождении марки Scout для американского рынка в конце нынешней весны: под этим брендом планируется выпускать пикапы и внедорожники. Издание Autoblog со ссылкой на одного из членов американского фанатского сообщества Scout утверждает, что для новинок разработают собственную платформу. Электрокары Scout не будут иметь ничего общего с нынешней батарейной линейкой Volkswagen ID.
- Источник издания в свою очередь ссылается на сведения, предоставленные фирмой Scout Motors, которая и работает над возрождением бренда. По его данным, в компании ценят историю бренда, и поэтому будущие электрические Scout получат соответствующие внедорожные возможности.
- При этом новые модели не будут похожи на актуальные VW ID ни технически, ни по дизайну. Не станут они копией и классических International Harvester, хотя по данным инсайдеров определённые ретромотивы в их внешности всё же будут присутствовать.
Компания International Harvester выпускала классические внедорожники под брендом Scout до середины 1980-х. Перезапустить одну из культовых американских марок её нынешний владелец концерн Volkswagen планирует в 2024 году. На данный момент известно, что под этим брендом появятся как минимум две модели на батарейках — пятидверный внедорожник и пикап.