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Автомобили возрождённого бренда Scout не будут иметь ничего общего с Volkswagen
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen объявила о возрождении марки Scout для американского рынка в конце нынешней весны: под этим брендом планируется выпускать пикапы и внедорожники. Издание Autoblog со ссылкой на одного из членов американского фанатского сообщества Scout утверждает, что для новинок разработают собственную платформу. Электрокары Scout не будут иметь ничего общего с нынешней батарейной линейкой Volkswagen ID.

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  • Источник издания в свою очередь ссылается на сведения, предоставленные фирмой Scout Motors, которая и работает над возрождением бренда. По его данным, в компании ценят историю бренда, и поэтому будущие электрические Scout получат соответствующие внедорожные возможности.
  • При этом новые модели не будут похожи на актуальные VW ID ни технически, ни по дизайну. Не станут они копией и классических International Harvester, хотя по данным инсайдеров определённые ретромотивы в их внешности всё же будут присутствовать.

Компания International Harvester выпускала классические внедорожники под брендом Scout до середины 1980-х. Перезапустить одну из культовых американских марок её нынешний владелец концерн Volkswagen планирует в 2024 году. На данный момент известно, что под этим брендом появятся как минимум две модели на батарейках — пятидверный внедорожник и пикап.

Внедорожник может быть электрическим?

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