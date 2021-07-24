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Автомобили Volvo получат звучные названия вместо индексов

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Кирилл Малышев

Компания Volvo намерена переименовать свой модельный ряд, отказавшись от скучных буквенно-цифровых индексов. Как пишет The Drive, об этом решении объявил глава марки Хакан Самуэльссон. 

  • Он заявил, что имена собственные более эмоциональны и восприятие машин клиентами от этого улучшится. Названия в Volvo собираются давать «как имя ребёнку». Топ-менеджер добавил, что отказ от индексов сразу породил интересную творческую дискуссию в рамках компании. 
  • Вторая причина смены нейминговой концепции — переход на электро­мобили. Они принципиально отличаются от машин с ДВС, у них новая архитектура, новый дизайн. Чтобы подчеркнуть такую важную веху в своей истории, в Volvo и придумали замену названий.  
  • Первым Volvo с именем собственным будет преемник модели XC90, который выйдет в 2022 году. Последним «именным» предста­вителем бренда был Amazon, снятый с производства в 1970 году. С тех пор слова у шведов были лишь приставкой к индексу. Как, например, Cross Country (быстро сокращённый до XC) или Polestar. 

Замена Volvo XC90 может быть создана на базе недавнего концепта Recharge. Прототип отличается новой интерпретацией фирменной стилистики и необычным четырёхместным салоном. Кроме того, концепт получил новые элементы системы автономного управления и сверхбыструю зарядку.

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