Автомобили Volvo получат звучные названия вместо индексов

Компания Volvo намерена переименовать свой модельный ряд, отказавшись от скучных буквенно-цифровых индексов. Как пишет The Drive, об этом решении объявил глава марки Хакан Самуэльссон.

Он заявил, что имена собственные более эмоциональны и восприятие машин клиентами от этого улучшится. Названия в Volvo собираются давать «как имя ребёнку». Топ-менеджер добавил, что отказ от индексов сразу породил интересную творческую дискуссию в рамках компании.

Вторая причина смены нейминговой концепции — переход на электро­мобили. Они принципиально отличаются от машин с ДВС, у них новая архитектура, новый дизайн. Чтобы подчеркнуть такую важную веху в своей истории, в Volvo и придумали замену названий.

Первым Volvo с именем собственным будет преемник модели XC90, который выйдет в 2022 году. Последним «именным» предста­вителем бренда был Amazon, снятый с производства в 1970 году. С тех пор слова у шведов были лишь приставкой к индексу. Как, например, Cross Country (быстро сокращённый до XC) или Polestar.

Замена Volvo XC90 может быть создана на базе недавнего концепта Recharge. Прототип отличается новой интерпретацией фирменной стилистики и необычным четырёхместным салоном. Кроме того, концепт получил новые элементы системы автономного управления и сверхбыструю зарядку.