Автомобили в России не подорожали после Нового года

Официальные цены на автомобили марок, представленных в России, вопреки тренду последних лет не изменились после наступления нового года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на информацию от дилерского сообщества. Однако машины 2023 года выпуска ещё могут подорожать.