Автомобили в России не подорожали после Нового года

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Стало известно, на сколько в России подорожали автомобили с пробегом
Названа российская цена премиального электроседана Nio ET7 из Китая
Дмитрий Елизаров
Официальные цены на автомобили марок, представленных в России, вопреки тренду последних лет не изменились после наступления нового года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на информацию от дилерского сообщества. Однако машины 2023 года выпуска ещё могут подорожать.
По данным аналитиков Авто.ру, в течение 2022 года средняя стоимость автомобиля в России выросла на 11%, хотя в некоторые месяцы наблюдались скачки, достигавшие 60%.