Названа российская цена премиального электроседана Nio ET7 из Китая

Автомобили в России не подорожали после Нового года
Новости

Дмитрий Елизаров

Официальные цены на автомобили марок, представленных в России, вопреки тренду последних лет не изменились после наступления нового года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на информацию от дилерского сообщества. Однако машины 2023 года выпуска ещё могут подорожать.

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  • Отсутствие традиционного посленовогоднего подорожания эксперты объясняют как тем, что ряд марок повысил цены на автомобили в конце прошлого года, так и отсутствием ажиотажа на рынке. При этом, к примеру, ряд китайских производителей манипулирует реальными ценами за счёт изменения размеров  скидок, предоставляемых на официальные прайс-листы.
  • По данным издания, покупательская активность в декабре 2022 года оказалась на 58% ниже, чем в том же месяце 2021-го.
  • Участники отрасли полагают, что повышение цен ещё состоится: импортёры его на некоторое время отложили. По разным оценкам, автомобили 2023 года выпуска подорожают на 3–10%. Чтобы определить размеры повышения, производителям ещё предстоит проанализировать перспективы изменения нормативного поля, курсов валют, логистических издержек и так далее.

По данным аналитиков Авто.ру, в течение 2022 года средняя стоимость автомобиля в России выросла на 11%, хотя в некоторые месяцы наблюдались скачки, достигавшие 60%.

А по вашим наблюдениям автомобили действительно не подорожали?

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