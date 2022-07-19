В Австралии введут новый тест для проверки безопасности машин: 10-минутное погружение под воду
Дмитрий Елизаров
Австралийская ассоциация ANCAP, которая изучает безопасность автомобилей для местного рынка, добавит к традиционным краш-тестам новые испытания. Как пишет Car Expert, автомобили будут проверять на способность противостоять воде и возможность покинуть затопленный автомобиль: такое решение было принято на фоне череды стихийных бедствий на континенте.
- Новое испытание будет включать в себя погружение автомобиля в ванну с водой на 10 минут. После этого электростеклоподъёмники должны будут сохранить работоспособность, чтобы пассажиры могли выбраться из автомобиля. Автопроизводителю разрешат предложить пассажирам альтернативный способ открыть окна — например, разбить их, но этот способ должен быть описан в руководстве к автомобилю.
- Также конструкцией должна быть предусмотрена возможность открытия дверей при отключении бортового электричества, когда приводы центрального замка не функционируют.
- Новые испытания начнут применяться с 2023 года, а их результаты будут учтены при формировании общего рейтинга безопасности конкретной модели.
- ANCAP с этого же времени начнёт тестировать системы автоматического экстренного торможения на способность распознавать мотоциклистов. С 2023 года все новые автомобили, которые будут поступать в продажу на местном рынке, в обязательном порядке должны быть оснащены такими системами.
В Европе недавно также ужесточили требования к бортовым электронным системам автомобилей. Каждая новая модель, которую выводят на рынок, должна иметь систему предупреждения о превышении лимитов максимальной скорости. В России, между тем, уже заговорили о возможности продления действия нынешнего «упрощённого» техрегламента. Актуальная его версия позволяет до февраля 2023 года выпускать автомобили без АБС, подушек безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС.