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Автомобили Tesla будут подключаться к спутникам Starlink
Новости

Александр Шохинов

Глава Tesla Илон Маск объявил, что на интернет-спутниках Starlink второго поколения появится возможность подключения к сотовым телефонам. Пока речь идёт об американском операторе T-Mobile, однако топ-менеджер не исключает расширения списка. Кроме того, как сообщает The Verge, к спутникам смогут подключаться электромобили Tesla.

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  • По словам Маска, спутниковое покрытие сможет обеспечить соединение со скоростью 2–4 Мбит/с. Этого может быть недостаточно для обеспечения работы ряда функций, например воспроизведения потокового видео. Однако сама сеть будет стабильной, что особенно полезно в зонах, где нет мобильной связи.
  • Никаких подробностей о том, как новая функция будет работать и как будет реализовано подключение, пока нет.
  • Сегодня машины Tesla подключаются к сети LTE AT&T. Однако эксперты не исключают, что после появления спутниковой связи производитель откажется от этого стандарта.
  • За последние несколько лет производитель заметно сократил количество цифровых сервисов, которые входят в стандартную комплектацию. Так, до конца июня 2018 года Tesla по умолчанию оснащались пакетом Premium Connectivity, а до июля 2020-го базовое оснащение включало в себя навигацию с онлайн-картами. Теперь же за обе опции предложено доплатить.

Ранее на Reddit появилось видео, на котором владелец седана Model 3 запрограммировал на электромобиле световое шоу. Теперь передняя и задняя оптика модели моргает в такт музыке.

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