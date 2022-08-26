Автомобили Tesla будут подключаться к спутникам Starlink

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На запуск электрического УАЗ Профи выделят 286 миллионов рублей
Александр Шохинов
Глава Tesla Илон Маск объявил, что на интернет-спутниках Starlink второго поколения появится возможность подключения к сотовым телефонам. Пока речь идёт об американском операторе T-Mobile, однако топ-менеджер не исключает расширения списка. Кроме того, как сообщает The Verge, к спутникам смогут подключаться электромобили Tesla.
Ранее на Reddit появилось видео, на котором владелец седана Model 3 запрограммировал на электромобиле световое шоу. Теперь передняя и задняя оптика модели моргает в такт музыке.