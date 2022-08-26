Автомобили Tesla будут подключаться к спутникам Starlink

Глава Tesla Илон Маск объявил, что на интернет-спутниках Starlink второго поколения появится возможность подключения к сотовым телефонам. Пока речь идёт об американском операторе T-Mobile, однако топ-менеджер не исключает расширения списка. Кроме того, как сообщает The Verge, к спутникам смогут подключаться электромобили Tesla.