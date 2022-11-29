Слегка потрёпанный временем и требующий мойки кузов немецкого кроссовера на фото выглядит свежо. И не столько для своих лет (этому Туарегу уже 14 лет), сколько для пробега в 700 тысяч километров! По российскому асфальту автомобиль начал бегать с 2012-го, так что большая часть километража пришлась на не самые качественные дороги. Тем не менее, единственный (как указано в объявлении) владелец отмечает лишь кузовные недочёты.

Что касается мотора, то установленный с завода трёхлитровый дизель не дожил до наших дней, уступив место аналогичному по всем характеристикам агрегату. Родного шестиступенчатого «автомата» коснулось то же самое, а помимо замены крупных узлов, вседорожник пережил чип-тюнинг и попутно избавился от мелких эксплуатационных болячек. Если оценивать описание и рассматривать фотографии в меру ухоженного салона, автомобиль покажется живым и здоровым. Хотя вложиться в его улучшение после покупки определённо стоит.

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