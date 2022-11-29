Константин Новацкий
То, чем не принято хвастаться в автомобильном мире, зачастую может рассказать о характере и долговечности машины больше, чем десяток тёплых слов продавца. Мы говорим о пробеге. В очередной раз прошерстили Авто.ру в поисках легковушек со страшными цифрами на одометрах и выбрали шесть пригодных для дальнейшей эксплуатации.
Слегка потрёпанный временем и требующий мойки кузов немецкого кроссовера на фото выглядит свежо. И не столько для своих лет (этому Туарегу уже 14 лет), сколько для пробега в 700 тысяч километров! По российскому асфальту автомобиль начал бегать с 2012-го, так что большая часть километража пришлась на не самые качественные дороги. Тем не менее, единственный (как указано в объявлении) владелец отмечает лишь кузовные недочёты.
Что касается мотора, то установленный с завода трёхлитровый дизель не дожил до наших дней, уступив место аналогичному по всем характеристикам агрегату. Родного шестиступенчатого «автомата» коснулось то же самое, а помимо замены крупных узлов, вседорожник пережил чип-тюнинг и попутно избавился от мелких эксплуатационных болячек. Если оценивать описание и рассматривать фотографии в меру ухоженного салона, автомобиль покажется живым и здоровым. Хотя вложиться в его улучшение после покупки определённо стоит.
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Ещё один (и далеко не последний) «немец» в этой подборке предлагает люкс, полный привод и 20-дюймовые колёса в обмен на 590 000 рублей. Вместе с перечисленным покупателю перейдут 3,7-литровый мотор V8, просторный кожаный салон с полным набором регулировок, двойной стеклопакет, солнечная панель в крыше и газобаллонное оборудование в багажнике. Да, подкапотная «восьмёрка» в данном случае питается нестандартным для Audi видом топлива. Но, кажется, это не худшее, что могло случиться с машиной за 700 с лишним тысяч километров.
Судя по фото и цене, указанный в объявлении пробег седан A8 перенёс с честью. Издалека автомобиль 1998 года выпуска даже можно принять за корпоративную машину, о которой заботились. И лишь оставленная продавцом приписка о царапине и проблемном лакокрасочном покрытии заставляет более подробно изучать экстерьер. Потенциальному клиенту стоит обратить внимание и на отчёт Авто.ру, в котором фигурируют расхождения с ПТС. В остальном Audi почти гарантированно может отметить новое шестизначное значение на цифровом одометре.
А вот — более ухоженные A8 и S8 в этом кузове. Возможно, вы присмотритесь.
Переплюнуть пробег немецкого седана готова более молодая корейская четырёхдверка, доступная на Авто.ру за немалые для своей биографии 450 000 рублей. Таксомоторное прошлое Соляриса не могло не сказаться на счётчике, хотя нынешний владелец не менее охотно наматывает километры. Увы, но в опубликованном на Авто.ру объявлении нет ни слова о состоянии машины и истории её обслуживания, так что оценивать потенциальную покупку без знакомства с продавцом сложновато. На фотографиях в глаза не бросаются кузовные проблемы, да и вопросов к незатейливому салону с чехлами на креслах не возникает.
С 2014 года в моторном отсеке Соляриса жужжит 1,6-литровый «атмосферник» на 123 лошадиных силы. Менялся ли мотор или капитально ремонтировался, неясно, однако номинальный ресурс в 350 000 километров на момент продажи перекрыт более чем вдвое. Те же слова можно адресовать механической трансмиссии: пятиступенчатая коробка на Солярисе «живёт» долго, и лишь срок службы сцепления напрямую зависит от манеры езды.
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Хотя модели шведской марки встречаются на Авто.ру и с более внушительными пробегами, этот седан 1996 года выпуска показался нам ещё и вполне пригодным для дальнейшей эксплуатации. Продавец отмечает отличное техническое состояние и оценивает кузов на твёрдую четвёрку, не поясняя при этом, за что конкретно снят один балл. Полагаем, что внимания требуют колёсные арки с очагами коррозии, а также лак, истёртый за четверть века российской эксплуатации.
Жидкости и фильтры в 2,5-литровом моторе в очередной раз заменены, однако и сама рядная «шестёрка» здесь не заводская. Как пишет владелец, оригинальный двигатель Volvo был заменён на пробеге 600 тысяч километров, так что ресурса у нынешнего агрегата более, чем достаточно. Перемещаться по городу в комфорте позволят состыкованный с мотором четырёхступенчатый «автомат», а также располагающий к вальяжным поездкам уютный салон, украшенный кожей и деревом.
Но главное, что за автомобиль-долгожитель просят совсем немного — всего-то 185 000 рублей!
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Бывавшие в Германии мигом приметят в этом «глазастом» E-классе таксомотор. Всё благодаря характерному светло-бежевому окрасу, который выделяется в потоке. Пробег — 900 000 км, в данном случае подтверждает догадку об извозном прошлом, хотя основная часть километров всё же была намотана по эту сторону границы: с 2005 года седан находится в Калининградской области.
Если доверять описанию на Авто.ру, то состояние Mercedes-Benz можно описать словами «уставший, но живой». Ключевые агрегаты, включая дизель 2.2, обслужены и работают исправно, компоненты салона за мелкими нюансами сохранились полностью, электроприводы функциональны, а кузов цел. На ходу, по словам продавца, ничего не выдаёт запредельного пробега: стуков и дребезжаний нет, а автоматическая коробка передач не досаждает пинками. Допуская лишь минимальный торг, хозяин готов попрощаться с автомобилем в обмен на 250 000 рублей.
И всё же Мерседесы в этом кузове могут выглядеть иначе. Взгляните на эти находки.
Поиски «живого» автомобиля-миллионника могут привести к объявлениям, от прочтения которых не накатывает печаль. Типичный пример перед нами. Продавец этой 35-летней Audi не скрывает и, очевидно, не стесняется давно пройденной отметки в 1 000 000 км и демонстрирует седан со всех сторон в разных тёплых локация южных регионов России. Исходя из описания и оценки фотографий, можно сказать: 1,8-литровая «бочка» готова и дальше обновлять одометр.
На момент продажи в автомобиле заменены расходники, патрубки, радиатор, элементы рулевого механизма и тормозные колодки. Надёжный карбюраторный мотор прошёл капремонт и обкатан. А каждая лампочка «от А до Б» (так отмечает продавец) работает исправно и ярко. Учитывая, что снимки интерьера сделаны днём, в функциональность светотехники придётся поверить на слово. Готов ли обладатель «восьмидесятки» торговаться, из объявления непонятно, поэтому цену в 125 000 рублей мы заочно считаем окончательной.
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