Автомобили снова могут подорожать: крупнейший производитель чипов поднимет цены

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, которая считается крупнейшим в мире произво­дителем микросхем, планирует поднять цены на свою продукцию на 10–20% на фоне дефицита электроники. Как уточняет Wall Street Journal, серьёзнее всего подорожают компоненты, которые используются в конструкции автомобилей, что приведёт к тому, что ценники перепишут и сами автопро­изводители.

Источники издания утверждают, что TSMC повысит цены примерно на 10% на самые современные чипы — например, те, которые применяются в смартфонах и компьютерах. Одним из крупнейших заказчиков тайваньского произво­дителя в этой отрасли названа фирма Apple.

Рост цен на менее сложные чипы для авто­мобильной индустрии окажется ещё более серьёзным — до 20 процентов.

Официально о пересмотре своей ценовой политики TSMC должна объявить либо в конце нынешнего, либо в начале следующего года. Комментировать эту информацию на предприятии отказались.

Мировой кризис электронных компонентов уже сказался на темпах произ­водства новых автомобилей. По разным оценкам, из-за нехватки чипов мировой автопром в 2021 году сократит произ­водство на 10–50%. В разное время о сокращении выпуска автомобилей объявляли около десятка компаний, включая японские марки Nissan и Honda, а также американские Ford и GM. По заявлению представителей Toyota, которую до недавнего момента кризис не касался благодаря наличию складских запасов компонентов, уже в следующем месяце фирма будет вынуждена сократить производство на 40%.

Из-за нехватки электроники простаивают и конвейеры АвтоВАЗа, компоненты на которые поставляет фирма Bosch. По той же причине российским производителям разрешили временно не комплектовать новые автомобили «тревожными кнопками» ЭРА-ГЛОНАСС.