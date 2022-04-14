Из чего сделаны российские машины: что такое локализация и как её считают

Что такое уровень локализации

Уровень локализации — это доля производственных процессов, осуществляемых на территории страны, а также объём использования местных комплектующих и сырья. Короче говоря, локализация показывает, насколько та или иная модель на самом деле российская.У

Этот показатель приходится считать и для моделей чисто российских автобрендов. Потому что АвтоВАЗ, например, без участия альянса Renault-Nissan сможет производить только две модели — Lada Niva Legend и Niva Travel. Да и те только после поиска альтернативных поставщиков или некоторого упрощения конструкции.