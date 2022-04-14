Из чего сделаны российские машины: что такое локализация и как её считают
Михаил Кондратьев
Сложная политическая и экономическая ситуация, а также серьёзные логистические трудности ударили по российскому автопрому. Даже несмотря на то, что все отечественные бестселлеры давно выпускаются на территории РФ, большое количество комплектующих для них поставляется из других стран. А если учесть, что конвейеры встают даже на АвтоВАЗе и в УАЗе, то нетрудно сделать вывод, что полностью локализованных в России автомобилей, фактически, нет. Но что вообще такое локализация производства и как её рассчитать? Рассказываем!
Что такое уровень локализации
Уровень локализации — это доля производственных процессов, осуществляемых на территории страны, а также объём использования местных комплектующих и сырья. Короче говоря, локализация показывает, насколько та или иная модель на самом деле российская.У
Этот показатель приходится считать и для моделей чисто российских автобрендов. Потому что АвтоВАЗ, например, без участия альянса Renault-Nissan сможет производить только две модели — Lada Niva Legend и Niva Travel. Да и те только после поиска альтернативных поставщиков или некоторого упрощения конструкции.
А вот производить Весту в условиях дефицита зарубежных компонентов вообще невозможно. Потому что детали для семейства поставляют, в частности, из Германии (системы ABS, ESP, термостаты, катушки зажигания и так далее), Польши (тормоза и навесное оборудование), Чехии (компрессор кондиционера и элементы тормозной системы), Малайзии (рулевые рейки) и Турции (элементы тормозной системы и навесное оборудование). Заведует всеми поставками французская Renault — главный акционер АвтоВАЗа, который испытывает дефицит комплектующих не только на территории РФ.
Не получится выпускать только из отечественных деталей и самый популярный кроссовер России — Hyundai Creta. Несмотря на то, что, например, двигатели (с октября 2021 года), стёкла и стеклоподъёмники, ремни безопасности, руль, уплотнители дверных проёмов, защиту картера и накладки крышки багажника делают в РФ, уровень локализации Креты вдвое ниже, чем у Весты.
Как узнать, насколько локализована модель
Точные цифры уровня локализации моделей знают только заводы-изготовители — но публично такие данные не разглашаются. Предоставить их Журналу Авто.ру отказались все крупные автобренды с заводами в России, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.
Однако такие сведения компании передают Министерству промышленности и торговли, которое проводит собственную оценку. С 2019 года ведомство использует специальную балльную систему для расчёта уровня локализации — очки начисляются за организацию сборочных процессов в России и использование российских деталей и материалов.
Собственный рейтинг ведомство ведёт для того, чтобы стимулировать компании повышать уровень локализации и увеличивать объём производства на территории страны. Взамен производители получают так называемый СПИК (специальный инвестиционный контракт), по сути — государственную поддержку в виде налоговых льгот и субсидий, а также доступ к госзаказам.
За что начисляют баллы при расчёте уровня локализации
Дороже всего в Минпромторге оценивают производство кузовов: сварка и окраска машины на территории РФ обеспечивают 900 баллов. Это, например, около 30 процентов от уровня локализации всё той же Lada Vesta. Ещё 300 баллов «стоит» штамповка, но лишь при условии, что доля таких деталей в черновом кузове составляет не менее 70 процентов от общей массы. Если таких компонентов не больше трети, то и баллов будет втрое меньше.
Ещё 300 баллов можно получить также за использование в производстве коробок передач валов и шестерён российского производства. Остальные операции или применение отечественных материалов оцениваются не так «дорого», хотя и среди них множество 200- и 100-балльных операций, а общий список «вознаграждаемых» процессов очень длинный.
Для доступа к госзаказам автомобиль должен иметь не меньше 3200 баллов за локализацию. С начала 2023 года эта планка будет повышена до 4500 баллов, а с 2025-го — до 5500 баллов.
Однако в скором времени методика оценки наверняка будет изменена. С осени 2021 года министерство разрабатывает новую, более жёсткую схему. Предполагается, что Минпромторг будет изучать конкретные серийные модели, проверяя их вручную — с частичным или полным разбором автомобилей вместо того, чтобы опираться на данные, предоставленные производителями. Но когда ведомство начнёт применять новую методику, пока неизвестно.