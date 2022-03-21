Автомобили с пробегом из Японии подорожали в Приморье на 25-50 процентов

Участники рынка утверждают, что японские цены на автомобили с пробегом в иенах несколько снижались в конце февраля, но сейчас восстановились на прежнем уровне. При этом из-за роста курса иены по отношению к рублю для российских покупателей автомобили серьёзно подорожали.

На ситуацию влияет ещё и то, что компании в России, продающие ввезённые ими из Японии автомобили, вынуждены часть платежей проводить в долларах, а также введённые в отношении России санкции, которые затрудняют работу с иностранными контрагентами.

В итоге на фоне повышения цен и прочих затруднений приморские компании фиксируют снижение интереса российских покупателей к подержанной технике из Японии.

Кроме того, участники рынка утверждают, что снижение российской активности не окажет заметного влияния на стоимость автомобилей с пробегом в самой Японии, так как такие автомобили покупают во многих других странах. Однако японское издание Nikkei ранее называло Россию крупнейшим экспортным рынком для подержанных японских машин и заявляло, что цены на них из-за сложностей с поставками в Россию уже поползли вниз.