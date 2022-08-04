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В России запретили параллельный импорт автомобилей и запчастей Renault

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Дмитрий Елизаров

Минпроморг исключил марку Renault из списка брендов, продукцию которых разрешено ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства, связано это с обязательствами, которые на себя взял АвтоВАЗ.

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  • Поставлять Renault по обходным схемам больше не требуется, так как АвтоВАЗ обязался обеспечивать дилеров марки запчастями, необходимыми для послепродажного обслуживания.
  • О том, что поставками запчастей для российских Renault займётся дочерняя компания АвтоВАЗа «Лада-Имидж», стало известно ещё в середине мая. Список автобрендов, которые разрешено ввозить в Россию по схеме параллельного импорта, был опубликован Минпромторгом в начале того же месяца. В него вошли несколько десятков производителей, включая марки как уже не существующие, так и те, продукция которых официально в Российскую Федерацию не поставлялась никогда.
  • Вместе с исключением одной марки из списка в нём добавилось три новых, имеющих отношение к автопрому. Это японская Datsun, а также два «масляных» бренда — Castrol и Liqui Moly.

Ранее сообщалось, что ответственность за российские Renault АвтоВАЗ разделит с новообразованным заводом «Москвич»: ему предстоит отвечать за качество автомобилей как правопреемнику «Рено Россия».

Уже доводилось пользоваться параллельным импортом?

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