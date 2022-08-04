В России запретили параллельный импорт автомобилей и запчастей Renault

Минпроморг исключил марку Renault из списка брендов, продукцию которых разрешено ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства, связано это с обязательствами, которые на себя взял АвтоВАЗ.