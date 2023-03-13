Автомобили 12 марок разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту

- Новая версия списка товаров содержит автомобили компаний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot и Isuzu. Ранее в Россию по параллельному импорту уже разрешили поставлять, к примеру, машины массовых марок — Volkswagen, Skoda, Suzuki и Honda, а также премиальные автомобили от Land Rover, Bentley, Cadillac, Audi, Mercedes-Benz, BMW и других производителей.
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- Источники агентства уточняют, что сейчас расширенный список должен быть утверждён российским Минюстом.
- В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» агентству заявили, что нововведение должно способствовать сокращению дефицита автомобилей массового сегмента на рынке.
Ранее в понедельник стало известно о расширении Минпромторгом списка товаров, разрешённых для ввоза в Россию по параллельному импорту: в него, к примеру, были включены моторные масла Shell. В начале февраля аналитики подсчитали, что доля автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, на российском рынке достигла 10–12%. Тем самым по обходным схемам в Россию попадает каждый восьмой проданный автомобиль.
Уже присматривались к параллельным автомобилям?
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