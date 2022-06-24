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Опубликованы изображения автомобилей Livan, которые могут появиться в России

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Дмитрий Елизаров

Марка Livan, основанная в Китае компаниями Geely и Lifan Technology, опубликовала первые изображения перспективных моделей. Как пишут «Китайские автомобили», на данный момент речь идёт о двух кроссоверах — машинах разного класса, но в обоих случаях с электроприводом. Ранее возможное появление марки Livan в нашей стране анонсировало подразделение «Лифан Мотор Рус».

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  • Новинки выйдут на китайский рынок с лаконичными названиями Livan 7 и Livan 9. Судя по тизерам, первая станет купеобразным кроссовером, вторая получит более традиционный кузов. Оба вседорожника будут отличаться минималистичным обтекаемым дизайном и оптикой в виде светодиодных нитей.
  • Кроме того, Livan готовит для продажи минивэн Maple Leaf 80V Pro, а также вседорожник с ДВС: по данным издания, Livan X3 Pro — это переработанный Geely Vision X3. Перспективные планы предусматривают также появление электроседана, пикапа на батарейках и некоей коммерческой модели.
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Livan 7

  • Все электромобили нового бренда получат технологию быстрой смены батарей. Официальный дебют новинок запланирован на автомобильную выставку в Чунцине, которая откроется в ближайший уик-энд. Производство новых электрокаров стартует в 2023 году.

Ранее сообщалось, что российское представительство Lifan анализирует рынок и изучает перспективы моделей нового бренда: в нашей стране могут появиться как Livan с ДВС, так и электромобили.

Выглядит перспективно, верно?

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