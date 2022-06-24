Опубликованы изображения автомобилей Livan, которые могут появиться в России

Марка Livan, основанная в Китае компаниями Geely и Lifan Technology, опубликовала первые изображения перспективных моделей. Как пишут «Китайские автомобили», на данный момент речь идёт о двух кроссоверах — машинах разного класса, но в обоих случаях с электроприводом. Ранее возможное появление марки Livan в нашей стране анонсировало подразделение «Лифан Мотор Рус».