Автомобили лихачей, которые за месяц собирают штрафов на 150 тысяч рублей, предложили помещать под «домашний арест»

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В Госдуме раскрыли новые подробности о законопроекте об ужесточении наказания для лихачей. Предполагается, что автомобили тех владельцев, которые за месяц накопили штрафов на 150 тысяч рублей, будут помещать под «домашний арест». Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
О разработке законопроекта стало известно в ноябре — проект поручил подготовить Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Среди предложений, помимо конфискации транспортных средств, звучит введение уголовной ответственности. В первую очередь это направлено против лихачей, желающих прославиться в соцсетях.