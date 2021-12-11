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Автомобили лихачей, которые за месяц собирают штрафов на 150 тысяч рублей, предложили помещать под «домашний арест»

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Михаил Кондратьев

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В Госдуме раскрыли новые подробности о законопроекте об ужесточении наказания для лихачей. Предполагается, что автомобили тех владельцев, которые за месяц накопили штрафов на 150 тысяч рублей, будут помещать под «домашний арест». Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

  • Эта мера подразумевает ограничение пользования транспортным средством без перемещения его на спецстоянку. Планируется, что машины лихачей будут «арестовывать» на три месяца, а в случаях, если она будет зафиксирована на дорогах в период действия ограничения, принудительную стоянку продлят ещё на три месяца.
  • «Дальше, если эти две меры не помогают, мы выходим уже на разработку конфискационных мер», — добавил Шхагошев. Депутат подчеркнул, что меры направлены на то, «чтобы оградить законопослушных водителей от незаконопослушных».
  • Законопроект об ужесточении наказаний для лихачей сначала будет обсуждаться с экспертами и представителями правоохранительных органов, а вноситься на рассмотрение в Госдуму, вероятно, будет в 2022 году.

О разработке законопроекта стало известно в ноябре — проект поручил подготовить Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Среди предложений, помимо конфискации транспортных средств, звучит введение уголовной ответ­ственности. В первую очередь это направлено против лихачей, желающих прославиться в соцсетях.

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